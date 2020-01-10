Сколько картошки фри съедают украинцы, и почему ее привозят из Польши: интервью с CEO Макдональдс Украина

ПРО ПРОЄКТ "Економічна правда" разом з YouTube-проектом "Зе Інтерв'юер" знайомить вас з топовими бізнесменами і менеджерами країни. Тепер ви зможете не тільки читати, але й дивитися інтерв'ю з найвпливовішими бізнесменами і керівниками України. Дивитися всі інтерв'ю

ДОСЬЄ Юлія Бадрітдінова – генеральний директор McDonald's Україна з березня 2019 року. Працює в компанії з 2011 року, починала на позиції менеджера з маркетингу. Під її керівництвом у 2016 році була створена Фундація "Дім Рональда МакДональда" в Україні. Крім цього Батрітдінова була професором Всесвітнього Університету Гамбургерології з Маркетингу в Чикаго (США) – одного з найбільших корпоративних університетів світу. Чоловік – Сергій Бадрітдінов – віце-президент у компанії MTI та CEO мережі Intertop Ukraine.

ПРО ЩО ГОВОРИЛИ:

Про службові романи в МакДональдз та екс-голову світової мережі Стіва Істербрука. Про еко-Макдональдз. З чого починається кар’єра в Макдональдз? Скільки заробляють нові працівники Макдональдз? Коли в Макдональдз зникнуть касири? Скільки картоплі фрі з’їдають українці за день, і чому картопля з Польщі? Як стати постачальником Макдональдз? Що з продуктів українське, а що імпортується? Який заклад Макдональдз найбільш відвідуваний в Україні? Міф чи правда: Макдональдз розпилює особливий аромат навколо своїх ресторанів? Міф чи правда: бургер може не псуватися рік? Що стало з ресторанами Макдональдз на тимчасово окупованих територіях? Про чоловіка і конфлікт інтересів, чи є конкуренція в родині двох генеральних директорів?

Як стати гендиректором МакДональдз, і що робити із службовими романами

— Перший міф про МакДональдз: ти приходиш працювати звичайним менеджером в залі і через 20-30 років ти генеральний директор усього МакДональдза в світі. Чи це не міф?

— У нас є такі приклади, звичайно, в системі, але мій випадок трішечки інший. Я прийшла в маркетинг, і з маркетингу росла. Я прийшла маркет-менеджером, потім стала маркетинг-директором і потім генеральним.

— От молодий хлопець або дівчина приходить в МакДональдз, які їхні перші кроки і скільки вони будуть заробляти?

— Він влаштовується на посаду члена бригади ресторану і працює універсально: це може бути на касі, на кухні, в залі, але зазвичай це розподіляється за вподобаннями працівників — у когось більше виходить працювати на кухні, комусь — в залі. Але зараз у нас, крім такої посади, можна прийти зовсім на іншу, вона називається експерт з гостинності.

— Хостес…

— Це не зовсім хостес, тому що хостес зазвичай зустрічають і проводжають, а експерт з гостинності — це людина, в якої основна задача створювати клієнту позитивні враження протягом усього візиту.

— Усі працівники ресторанів мережі знають тебе?

— Звичайно знають, я постійно приходжу їсти в МакДональдз.

— Скільки буде заробляти молода людина, яка прийшла у МакДональдз на першу роботу?

— У нас є на сайті калькулятор. Все залежить від регіону, в якому ти працюєш. В Києві заробляють більше, тут інший рівень зарплат і конкуренція інша, великі міста взагалі виділені в окремі регіони.

Крім того, важливо, скільки годин ти будеш працювати. У нас гнучкий графік, який кожен працівник обирає сам, і не обов’язково працювати 8 годин, ти можеш працювати менше.

— Якщо зараз пишеш в гуглі "МакДональдз" то одразу випадає історія зі Стівом Істербуком, який був звільнений з посади генерального директора через службовий роман. Тобто, як я розумію, за корпоративними правилами касир ресторану не може, наприклад, зустрічатися з менеджером з одного ресторану? А якщо любов?

ЕП: Cтів Істербук керував МакДональдз з 2015 року, у листопаді 2019 рада директорів проголосувала за його звільнення, через порушення корпоративної політики у контексті роману із співробітницею.

— Так, у нас, до речі, багато є історій коли люди зустрічаються в ресторані. Вони не можуть працювати в підпорядкуванні, бажано також не працювати в одному ресторані. Політика дуже проста, якщо таке трапляється — треба повідомити про це, і компанія переведе когось із працівників в інший ресторан.

У нас багато таких випадків, багато сімей працює в МакДональдзі.

— А в історії з генеральним директором?



— Йому всі підпорядковуються, в нього немає шансів (мати службовий роман. — ЕП).

— Чи правда, що генеральний директор, згідно з правилами компанії розіслав усім співробітникам листа, що він припустився помилки і залишає свій пост?

— Так і було.

Ти або приймаєш правила, або ні. Ти не можеш бути в стосунках з безпосередніми підлеглими. Якщо це гендиректор, то всі співробітники, фактично, є його підлеглими.

— Чи погоджуєшся ти з цими правилами? Є ж людський фактор, любов, симпатія.

— Тут є така штука. Ти або приймаєш правила, або ні. Ти не можеш бути в стосунках з безпосередніми підлеглими. Якщо це гендиректор, то всі співробітники, фактично, є його підлеглими.

Якщо ми говоримо про ресторани, то наприклад, директор одного ресторану може бути в стосунках з директором іншого, головне аби партнери не перетиналися по роботі — у них не повинно бути конфлікту інтересів. Тому що стосунки можуть закінчуватися, а це може негативно впливати на людей.

Питання від "Економічної правди"

— Як МакДональдз працює в Україні над зменшенням впливу на навколишнє середовище? У багатьох країнах вже немає пластикових трубочок і кришечок, коли це станеться в Україні?

— Глобально МакДональдз пообіцяв, що до 2025 року буде переробляти все, що залишають відвідувачі після себе в ресторані — це перше. По-друге, ми працюємо над самою упаковкою. Тобто, є два еко-напрямки: ми хочемо сортувати і використовувати сміття повторно, і ми хочемо удосконалювати упаковку.

МакДональдз пообіцяв, що до 2025 року буде переробляти все, що залишають відвідувачі після себе в ресторані.

Наприклад, що ми вже зробили в Україні: ми замінили морозиво "МакФлурі". Раніше це був пластиковий стаканчик з кришечкою, а тепер він повністю картоний і без кришечки. Це було зроблено з екологічної точки зору. Це поступовий процес.

Так само морозиво "МакСанді" давно вже, як опція, продається в вафельному стаканчику, і відповідальні люди можуть його обрати. Над усім іншим ми працюємо, це питання: де забрати, звідки привозити. Виробництва з переробки тільки з’являються, і у них невеликі потужності, навіть у Європі.

Коли інновації з’являються, вони завжди дорогі. Має пройти період коли вони стають доступні.

Я не думаю, що відвідувачі, дуже зрадіють, побачивши у 5 разів більшу ціну на сік. Все має бути в балансі.

Також паралельно ми зараз тестуємо сортування сміття в ресторанах. Співробітники самостійно сортують промислове пакування, яке надходить, але відвідувачі — це інше.

Для того щоб відвідувачі сортували, вони мають бути обізнаними для чого це, тому проводимо різні освітні програми на цю тему.

— Тобто відвідувачу потрібно буде цю, наприклад, вівсянку розібрати на декілька баків? Вівсянку в один бак, а пластикову кришку — в інший?



— Так, плюс є свої нюанси щодо того, забруднене пакування чи ні. Відвідувачі згодом будуть самі сортувати. Це тестується через те, що різні ресторани мають різні конфігурації, і в різних країнах різні вимоги до сортування. Сортування повинно бути зручним для відвідувача, інакше люди просто не будуть сортувати.

— Коли зникнуть касири у МакДональдз в Україні? Зараз тачскріни уже виконують їхню функцію.

— Коли до нас приходять працівники, вони не прив’язані до якоїсь ділянки. Люди приходять до нас на роботу в першу чергу за досвідом, і оцей досвід ми переводимо на інший рівень. Наприклад, ми ввели позицію експерта з гостинності, для неї ми обираємо наших працівників, або людей ззовні, які вміють гарно комунікувати.

Тобто, це (діджиталізація праці. — ЕП) не означає що у нас не буде людей. Вони просто будуть займатися іншою справою. Вони не будуть зосереджені на технічній роботі, вони будуть фокусуватися на комфорті відвідувача.

— Нинішня автоматизація з тачскрінами означає скорочення штату?

— Ні, наразі у нас штат навпаки збільшується. Наприклад, треба пояснити як працювати з тим самим тачскріном. Тачкскріни зроблені щоб прискорити замовлення і бути ближчими до сьогоднішньої аудиторії. Люди стають більше digital-native і їм зручно з цим тачскріном спілкуватися. Тут вони з меню можуть обрати все, що завгодно.

— Наскільки це (тачскрін-термінали для самоообслуговування. — ЕП) популярна історія?

— Це дуже популярна історія, їми користуються більше 50% відвідувачів в залежності від ресторану. Тобто є ресторани де 60% і більше відсотків користуються тачскрінами, тому що тут є деякі додаткові можливості.

— Скільки картоплі фрі за день з’їдають українці? Компанія замовляє її в Польщі, чи можливі в майбутньому замовлення картоплі у українських постачальників?

— Картоплі фрі за день українці з’їдають близько 160 тисяч порцій. Це при тому, що у нас 90 ресторанів, могло би бути ще більше. Це приблизно 17 тисяч кілограм на день.

— Чому компанія імпортує з Польщі картоплю?

— Там достатні потужності виробництва. МакДональдз допомогає розвиватися постачальникам. Наприклад, в тій же Польщі колись інвестували багато коштів в завод, окремі лінії якого працюють тільки на МакДональдз. В них є спеціальний сорт картоплі, щоб "фрі" була довгою, як потрібно. Цей завод справляється з потребами половини Європи.

Картоплі фрі за день українці з’їдають близько 160 тисяч порцій. Це приблизно 17 тисяч кілограм на день.

— Тобто польська картопля є не тільки в Україні? Вона може бути в ресторанах в Угорщині, наприклад?

— Так, можливо навіть в Німеччині.

— Теоретично, хтось з українських виробників намагався запропонувати свою картоплю МакДональдзу?

— Ми, насправді, шукаємо їх. Для картоплі фрі ми найближчим часом не будемо змінювати постачальника, але це буде стосуватися "картоплі по-селянськи", або "картопляних діпів".

— А куди "діпи", до речі, зникли?

— "Картопля по-селянськи" прийшла.

— Мені подобались "діпи".

— Мені теж, але нас таких трохи менше, ніж людей, яким подобається "картопля по-селянськи". Цікава історія: всі просили повернути "по-селянськи" — ми повернули. Тепер всі просять повернути "діпи", але ми їх теж повернемо згодом.

— Як стати постачальником МакДональдз? Як це відбувається взагалі?

— Завжди потрібно дуже захотіти. Це значить, що ти будеш готовий інвестувати, щось змінювати у себе на виробництві, адже у МакДональдз дуже високі вимоги.

Співпраця з постачальником починається з двох аудитів. Спочатку ми робимо аудит якості і безпеки на виробництві, ми дивимось наскільки виробництво відповідає нашим вимогам.

Приїжджає наш менеджер і попередньо дивиться як відбувається виробництво.

Нам важливо вивчити весь процес виробництва: звідки її взяли, як вона доїхала, як її почистили, посушили, помили і так далі. Абсолютно весь ланцюг.

Друге — це соціальний аудит, ми дивимось наскільки добропорядна компанія, з якою ми хочемо працювати. Тобто, як там платяться зарплати, податки, наскільки виконується трудове законодавство. Все важливо.

— Якщо пройтись по основних продуктах: соуси в МакДональдз українські?

— Переважно. Ми співпрацюємо з брендом "Чумак". Раніше буд Heinz, але в якийсь момент ми перейшли на "Чумак".

— М’ясо?

— М’ясо українське, Козятинський м’ясокомбінат, там є OSI Solutions — німецька компанія, потужності у них в Козятині , м’ясо українське. Якщо не вистачає українського м’яса, ми можемо брати його з Прибалтики, але рпереважно українське.

— Молочна продукція?

— Українська, Білоцерківський завод виробляє для нас суміші для шейків, морозива.

— Булки?

— Булки Дніпропетровські. Булки в МакДональдз завжди, або з самого-самого початку були українськими.

— Серед основних продуктів виходить, що картопля польська, всі інші продукти українські. А як щодо упаковки?

— Якісь українські, якісь приходять із Польщі також. Ми зараз працюємо над тим, щоб наш постачальник упаковки відкрив завод в Україні.

— Який ресторан Макдональд є найбільш відвідуваним в Україні, а який у світі? І яка різниця у відвідуваності між цими двома ресторанами?

— Найбільш відвідуваний в Україні ресторан завжди був МакДональдз на київському вокзалі, але останніх пару років, на його рівень вийшов ресторан біля одеського вокзалу, вони йдуть дуже щільно зараз.

Найбільш відвідуваний у світі, наскільки мені відомо, це МакДональдз на Пушкинській у Москві, це найперший ресторан у радянському союзі і він досі найвідвідуваніший.

Найбільш відвідуваний в Україні ресторан завжди був МакДональдз на київському вокзалі, але останніх пару років, на його рівень вийшов ресторан біля одеського вокзалу, вони йдуть дуже щільно зараз.

— Була статистика, що 10 з 90 українських ресторанів входять до топ-100 найвідвідуваніших ресторанів.

— Так.

— Як на мене український МакДональдз і американський — "це дві великі різниці". В Україні МакДональдз реально відрізняється якістю упаковки, інтер’єром. Чому американський не такий крутий, як український?

— Я погоджуся, що в різних країнах МакДональдзи різні. В нас є різні рекомендовані декори, в Азії наприклад декори розроблені по-іншому.

— Тобто в українському декорі ми МакДональдз в США не знайдемо?

— Я думаю що знайдемо. Здається такий самий декор (як в одному з київських ресторанів. — ЕП) є в Нью-Йорку на Таймс-Сквер. Ми молода країна, і ми в якийсь момент почали все це змінювати, у нас 90 ресторанів, а в США 15 тисяч. Змінити там декор просто довше.

Також багато чого від культури залежить, як посміхаються люди, як спілкуються працівники. У них, наприклад, законодавством було дозволено дуже давно використовувати упаковки зроблені зі вторинної сировини, вона не така яскрава, але вона екологічна. У нас зараз також починають в цьому напрямку діяти.

З точки зору їжі, у всіх смаки різні. Але бігмак і всі базові продукти однакові. Просто здається що вони різні, тому що виробництво булок, салатів, м’яса у нас українське — у них американське. Але звичайно, що трошечки вони можуть відрізнятися, наприклад, через воду.

Про секретні рецепти Макдональдзу та долю зіпсованих бургерів

— Всі співробітники МакДональдз можуть їсти безкоштовно?

— Ні, всі співробітники можуть їсти один раз в день зі знижкою в 50%. Менеджери також. Раніше для менеджерів це було безкоштовно, але ми вирішили зробити правила однаковими для всіх.

— Чи дійсно існує запах, який заманює людей в ресторан?

— Це запах смачної, якісної їжі, який з'являється через витяжку. У нас витяжки дуже сильні, вони витягують запах страв, які готуються.

Cоус привозять в ресторани, його не готують. І він, насправді, секретний, в нас немає рецептури.

— Чи дійсно існує секретний рецепт соуса для БігМаку?

— Так, соус привозять в ресторани, його не готують. І він, насправді, секретний, в нас немає рецептури. Ми розуміємо з яких продуктів він зроблений, але не знаємо в яких пропорціях, це справді секретний соус.

— Чи пробували його красти, відтворити?

— Я думаю траплялись колись такі випадки в історії, але вони не вдавалися. Навіть є якісь відео де люди кажуть, що готують БігМак соус, але насправді це зовсім інші соуси.

— Були також відео-експерименти, де лежить бургер, який ніяк не змінюється за рік.

— Наші бургери можуть зберігатися до 4-х годин, після цього періоду я би не рекомендувала їх вживати. Це стосується, мабуть, багатьох справ.

В нових ресторанах, ми готуємо бургери під замовлення, вони ніде не лежать. А от в більш старих ресторанах ми деколи робимо більше, ніж потрібно бургерів, і він може лежати 8-10 хвилин, а потім ми його утилізуємо у харчові відходи.

— Якщо я щось замовив в МакДональдс і замовлення впало на підлогу, то відвідувачу можуть дати взамін новий продукт, навіть якщо він, наприклад, відкусив бургер?

Бургер може лежати 8-10 хвилин, а потім ми його утилізуємо у харчові відходи.

— Так, якщо ти прям по дорозі йшов і відкусував його, то так. Але якщо ти вже сів, відкусив половину і в тебе впало, то це не рахується.

— А як ви це перевіряєте?

— Ми намагаємося апелювати до совісті, особливо якщо ми бачили це. Зазвичай, якщо в тебе впав сік, тобі дадуть новий, тому що ми за те, щоб ти поїв. Він випадково в тебе впав, ти не винен, а ми хочемо щоб відвідувач пішов щасливий з МакДональдзу.

— Куди зник Рональд Макдональд? Раніше він стояв прямо при вході в ресторан.

— Він нікуди не зник, МакДональдз змінюється і сьогодняшні діти чекають інших герої і розваг. У нас є багато всіляких діджитал-розваг для дітей, хепі-студіо — це портал з інтерактивом для дітей з іграшками та книжками з МакДональдз.

Коли ми реконструювали ресторани, клоунів просто утилізували так само як і решту декору.

— Декілька років тому відкрилась мережа ресторанів дуже схожих на МакДональдз — McFoxy. Це була по суті злизана концепція МакДональдза. Ходили чутки, що цю мережу створив, хтось із колишніх співробітників: мовляв, я все знаю і зараз зроблю. Так це чи ні? І що МакДональдз робить у таких випадках? (У жовтні 2016 року податкова інспекція заблокувала роботу мережі ресторанів McFoxy . — ЕП)

— Ми нічого не можемо тут зробити, це теж про популярність. Мабуть багато є людей, які роблять таку зачіску як у тебе. Що тут зробиш?

Звичайно люди йдуть (з МакДональдз. — ЕП), і працюють десь, беруть практики, які використовували у нас. Це якраз про те, що МакДональдз віддає людям дуже багато, так само, як і бере. Тобто, ти працюєш, ти чомусь навчаєшся, ми ж не можемо потім з людини забрати, те чому вона навчилася.

Більше того, ми говоримо, що даємо співробітникам навики, які їм знадобляться в інших місцях, в особистому житті. А якщо хтось вирішив, що він може зробити абсолютно таку саму концепцію — ти її не зробиш. Концепція — це не тільки знати, як все влаштовано, це ціла система, якій багато років, і в якій є багато елементів, які неможливо відтворити.

Що сталось з Макдональдзом в Криму і що таке "політика бургерів"

— МакДональдз — одні з перших, хто заявив, що припиняє роботу на тимчасово окупованих територіях Криму та частини Донбасу. Як все це відбувалося в 2014-му році, як спілкувались із співробітниками і що сталось з ресторанами?

— Це сумна сторінка нашої історії, звичайно. Як тільки ми не змогли фізично робити доставку в ті ресторани і почалися проблеми з логістикою, нам стало зрозуміло, що ми вже там не можемо оперувати.



Перше, що ми зробили — ми запропонували усім співробітникам ресторанів в Криму та на Донбасі (в Луганську у нас був один ресторан, і в Донецьку — п’ять) перевестися в будь-які інші ресторани на підконтрольній території. Багато людей переводилося, з різних щаблів.

— Тобто Макдональдзи (приміщення будівель, де були ресторани — ЕП) в Сімферополі і Ялті зараз зачинені взагалі?

— Не знаю, абсолютно.

— Зараз на місці МакДональдзу в Донецьку стоїть "ДонМак", в якому, наприклад, продають пиво, картоплю фрі і навіть якійсь бургери.

— Ніякої інформації про це не маємо. Просто ми не оперуємо там.

— Що ти робиш у Кабміні? (в цей день Юлія Батрітдінова відвідала Кабінет міністрів. — ЕП)

— Сьогодні там зустріч Американської торгової палати з міністром (економрозвитку. — ЕП) з приводу трудового законодавства, який ми всі розуміємо треба змінювати. Це класно, що влада готова слухати бізнес.

Ми є членами цієї торгової палати і я є членом борда цього скликання. Крім того, я є членом борда, який відповідає за комітет human capital, тобто все що пов’язано з людьми. МакДональдз це взагалі people buisness.

— МакДональдз поза політикою завжди?

— МакДональдз завжди поза політикою. У нас політика бургерів.

— Чи є МакДональдзи в Україні, які є збитковими для компанії?

— Ні. У нас немає таких МакДональдзів. Кожен ресторан приносить якийсь прибуток, принаймні cash flow у них точно позитивний. (12 квітня 2018 року МакДональдз закрила свій ресторан швидкого харчування біля станції метро "Печерська" в Києві через невигідну оренду. — ЕП)

У нас немає збиткових МакДональдзів. Кожен ресторан приносить якийсь прибуток, принаймні cash flow у них точно позитивний.

— Чи відчувала ти колись, що жінці в топ-менеджменті компанії складніше, ніж чоловіку?

— Мабуть, я не відчувала. Зазвичай, в нашому менталітеті ставлення до цього більш поважливе. В мене, до речі, в лідерській команді більше жінок, ніж чоловіків, і така ситуація достатньо давно зберігається в МакДональдз Україна.

— Твій чоловік — співвласник Інтертоп в Україні (Сергій Бадритдінов. — ЕП). Уявімо, що зараз Інтертоп хоче проєкт з МакДональдз, як я розумію це тепер складно буде зробити, через те що він твій чоловік?



— Ні, це абсолютно можливо. У нас є функція в компанії, яка відповідає за перевірку того, що бізнес ведеться доброчинно. Це функція внутрішнього аудиту. Наприклад, якщо відбувається можливий "конфлікт інтересів", ти повинен про нього розповісти. Це так само відбувається, як із службовими романами.

Ти повідомив, і надалі не маєш брати участь, наприклад, у тендері який відбувається.

Коли я була маркетинг-директором, у нас був тендер на взуття, і МакДональдз постачає взуття Sketchers, а Інтертоп є ексклюзивним дистриб’ютором Sketchers в Україні, і вони надали найкращу ціну.



Я не брала жодної участі у цьому тендері, про це всі були повідомлені, юристи все знали, і організаційно все було зроблено так, аби я не брала в цьому участі, і я не підписувала контракт. Так само на моїй посаді зараз, в цьому брав би участь глобальний supply chain (керуючий ланцюгом поставок — ЕП). Потім віце-президент підписував би та погоджував би, але я б нічого не підписувала.

— Теоретично, зважаючи на те, що твій чоловік достатньо заробляє, ти могла би не працювати. Але зараз ти один з топ-менеджерів однієї з найбільших компанії в Україні. Чи існує у вас якась здорова конкуренція в родині стосовно кар’єрних амбіцій?



— Ні, звичайно. Ми живемо не з генеральними директорами, а з людьми. Коли ми з чоловіком познайомилися, я вже робила кар’єру і я вже працювала, і мови про те, що я не повинна працювати ніколи не було.

Я пам’ятаю після декрету, на місяці восьмому, Сергій (Бадритдінов, чоловік Юлії Бадритдінової — ЕП) мені сказав, що вже можеш виходити, тобі ж сумно. Різні частини життя приносять різне задоволення.

— Гроші — для тебе не головне в роботі?

— Звичайно, не головне. Зазвичай тобі хочеться, щоб тебе винагороджували так, як ти працюєш. Але при цьому мотивація трішечки в іншому. Мені подобається місія і цінності МакДональдз, воно дуже резонує з моїми цінностями.

МакДональдз говорить, що вона — прогресивна компанія, яка не зупиняється. І я постійно щось покращую навколо себе в особистому житті, ми займаємося підтримкою культури з чоловіком. Потрібно суспільство розвивати. Крім нас, ніхто.

Як з кар’єрою? Її ж тобі не дають, ти сам хочеш більше відповідальності в певний момент. А навіщо тобі більше відповідальності? Тому що ти розумієш, що на більшій посаді ти зможеш просто більше робити, в тебе вплив буде більший, і ти змінювати більше зможеш. Ти можеш приймати рішення, які будуть впливати на більшу кількість людей і будуть корисними. Це драйвить.

Завершальний бліц

— Продовжи: я ніколи не…

— Не буду йти проти своєї совісті.

— Що робить твоє життя простіше?

— МакДональдз, якщо я хочу їсти.

— БігМак чи Даблчіз?

— Даблчіз.

— Хто знає тебе краще за всіх?

— Мабуть, мама.

— Твоя найшкідливіша звичка?

— Зависнути в Facebook.

— Кисло-солодкий соус чи сирний?

— Кисло-солодкий.

— Яким був твій перший заробіток?

— 2 долари за годину, я працювала промоутером якихось цигарок.

— Скільки зараз ти заробляєш?

— Стільки, що мені вистачає, щоб я ще трішки віддавала, своїй дитині купляла щось.

— Улюблене місце відпочинку?

— Будь-яке місце, де ми з чоловіком і дитиною відпочиваємо втрьох. З останнього в Нормандії були — дуже сподобалося.

— Кращий подарунок, який ти колись отримувала?

— Обручка з діамантом, на 10 років подружнього життя.

— Де ти себе бачиш через 10 років?

— Я себе бачу щасливою людиною, я абсолютно не знаю де я буду. В МакДональдз є можливість розвиватися дуже в різних напрямках. Мені здається за останні роки я навчилась насолоджуватися життям і любити те, що в тебе зараз є. Я думаю це я і буду робити через 10 років.