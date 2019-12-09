Долю Микитася в Arsenal Plaza выкупил киевский ресторатор за 10 миллионов долларов — СМИ

Экс-президент Укрбуд Девелопмент Максим Микитась продал свою долю в бизнес-центре Arsenal Plaza совладельцу одной из крупнейших киевских ресторанных компаний Tarantino Family Дмитрию Федотенкову за 10 миллионов долларов.

Об этом НВ рассказал глава крупной девелоперской компании, пожелавший остаться неназванным.

"Микитась продал свою долю Федотенкову в бизнес-центре за $10 млн и эти средства пошли на достройку жилых комплексов компании (Укрбуд, — ред.). Партнеры нашли инвестора, который был готов вложить $35 млн в достройку всех комплексов.

После ввода жилья в эксплуатацию и продажи всех квартир стороны хотели поделить всю прибыль и выйти из проекта", — рассказал он.

Но, по словам источника, крупный инвестор от сделки отказался из-за проблем, которые начались у Микитася.

Ранее НВ Бизнес в пресс-службе Укрбуда сообщили детали.

"Проект бизнес-центра Arsenal Plaza с самого начала и вплоть до выхода из него Укрбуда реализовывался участниками, которые не являются членами корпорации. А предприятия-члены корпорации выполняли агентскую функцию — выводили проект на рынок, обеспечивали маркетинговое сопровождение, проводили консультации клиентов.

В дальнейшем вектор деятельности компаний-членов корпорации, которые работают в Киеве, изменился. Сейчас они сосредоточены в первую очередь на выполнении уже взятых ранее обязательств и завершении всех начатых проектов в сфере жилого строительства, куда и направляются основные рабочие ресурсы.

В связи с этим необходимость дальнейшего продолжения партнерства по проекту Arsenal Plaza отпала, и Укрбуд вышел из числа партнеров", — заявили в компании.

Напоминаем:

В компании "Интергал-Буд" заявили, что пока действительно рассматривают возможность завершения проектов "Укрбуда", но любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

Ранее директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода сообщил, что компания "Укрбуд" передает все недостроенные проекты "Интергал-Буду", который будет достраивать объекты под своим брендом.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю.

Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент".

4 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Экономическая правда