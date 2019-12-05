"Интергал-Буд" о ситуации с "Укрбудом": зафиксированных договоренностей сейчас нет

В компании "Интергал-Буд" заявили, что пока действительно рассматривают возможность завершения проектов "Укрстроя", но любые зафиксированные договоренности сейчас отсутствуют.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С учетом масштабов ситуации, количества пострадавших и возможного серьезного удара по рынку первичной недвижимости, мы понимаем, что решение указанной проблемы может быть только комплексным, то есть компания готова взять на себя обязательства по завершению всех 26 строящихся жилых объектов (80% из которых имеют отрицательный баланс)", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что "и государство не может оставаться в стороне и отреагировать на обращения и акции протеста обманутых покупателей "Укрбуда".

"Для того, чтобы частный инвестор имел возможность завершить строительство объектов "Укрбуда", необходимое содействие и участие государственных органов в следующих вопросах:

Получение отсутствующей разрешительной документации по объектам Укрбуда

Гарантия отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику

Снятие арестов и других, блокирующих строительство, вопросов относительно площадок Укрбуда

Подключение объектов к инженерным коммуникациям и ввода в эксплуатацию", - заявили в "Интергал-Буд".

Отмечается, что компания в случае поддержки и содействие государства в этих вопросах будет готова приступить к финансового, технического и юридического аудита строительных площадок для проверки ранее предоставленной акционерами "Укрбуда" финансово-аналитической информации.

По данным ЭП, компанией "Интергал-Буд" владеет народный депутат 8-го созыва от партии "Возрождение" Владимир Зубик.

Подробнее о ситуации в "Укрбуд" читайте в статье, которая скоро выйдет на Экономической правде.

Напоминаем:

Директор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода сообщил, что компания "Укрбуд" передает все недостроенные проекты "Интергал-Буду", который будет достраивать объекты под своим брендом.

Ранее советник мэра Киева Виталия Кличко Маским Бахматов заявил, что группа "Укрбуд" не обанкротится, потому что туда зашел новый инвестор.

Официально доли в строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" приобрели малоизвестные Евгений Дикин и Василий Полевой.

Предыдущим владельцем "Укрбуд девеломент" был "Базерт Девелопмент Елелпи", который принадлежал экс-нардепу Максиму Микитасю.

Это было указано в его декларации 2019 года.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода сообщил, что Микитась вышел из строительного бизнеса. 20 сентября Микитась подтвердил, что продал компанию "Укрбуд Девелопмент". 4 декабря экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась заявил, что гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода организовал продажу активов девелоперской компании ресторатору Дмитрию Федотенкову.

Экономическая правда