В "Нафтогазе" отреагировали на слова Путина о высоком тарифе на транзит газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко порекомендовал российскому "Газпрому" обратиться к украинскому регулятору с обоснованиями необходимости снижения тарифа на транзит газа через газотранспортную систему Украины.

Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.

"Российской стороне разъяснялось, что она может обратиться к оператору или напрямую к регулятору (НКРЭКУ) с обоснованием необходимости снижения тарифа, если украинский тариф выше тарифов альтернативных (конкурентных) газопроводов или если тариф делает экспорт газа невыгодным для "Газпрома", - написал он.

Витренко напомнил, что Украина внедряет европейскую методологию расчета тарифа, которая применяется к транзиту газа в соответствии с европейским тарифным кодексом (NC TAR).

"По этой методологии тариф должен соответствовать актуальным расходам оператора газотранспортной системы. Иными словами - расчеты транзитного тарифа, которые были показаны "Газпрому" и которые сейчас комментирует российская сторона, только покрывают скорректированные расходы оператора ГТС Украины, поэтому этот тариф никак не может считаться завышенным", - пояснил он.

По словам Витренко, транзит должен быть экономически выгоден для всех сторон - украинской, российской, европейской.

"Это если экономические аргументы кому-то действительно важны", - добавил он.

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Напомним:

4 декабря президент России Владимир Путин назвал условия украинской стороны по транзиту газа "экономически неприемлемыми".

Дедлайн для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через территорию Украины по европейским правилам и украинскому законодательству истекает 13 декабря.

Недавно министр энергетики Алексей Оржель заявил, что следующий раунд переговоров по контракту на транзит газа из РФ может состояться уже 5 декабря.Также он подчеркнул, что Украина в переговорах о продолжении транзита и возобновлении прямых поставок газа с РФ подчеркивает важность компенсации долгов "Газпрома" по Стокгольмскому арбитражу

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

25 ноября Нафтогаз ответил, что стороны и в дальнейшем будут обсуждать продолжение транзита по европейским правилам в трехстороннем формате, и заявил о готовности рассмотреть предложение по выплатам Газпромом долгов не денежными средствами, а поставками газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Экономическая правда