Новости 27 декабря: 3 миллиарда долларов от "Газпрома", средняя зарплата, субсидии

О 3 миллиардах долларов от "Газпрома". "Нафтогаз" подтвердил получение от российского "Газпрома" 2,918 миллиардов долларов компенсации во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

О средней зарплате. В ноябре средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, но выросла на 16,6% в годовом измерении.

О субсидиях. Кабмин на заседании 27 декабря отменил ограничение по монетизации льгот на коммунальные услуги - с 1 января льготные категории украинцев смогут перейти на наличную денежную форму выплат в любое время.

О "зеленых" тарифах. 49 народных депутатов подготовили обращение в Конституционный Суд, о признании неконституционными законодательных положений в которых говорится о "зеленых тарифах".

О законопроекте о труде. Правительство одобрило законопроект о труде, он предусматривает увеличение количества легальных рабочих мест, повышение доходов и расширение социальных прав работников.

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