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Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий

Пятница, 27 декабря 2019, 15:02
 

Кабмин на заседании 27 декабря отменил ограничение по монетизации льгот на коммунальные услуги - с 1 января льготные категории украинцев смогут перейти на наличную денежную форму выплат в любое время.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.

Он отметил, что ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.

Напоминаем:

Ранее Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.

Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.

19 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".

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Экономическая правда

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Гончарук субсидии

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