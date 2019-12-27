Кабмин отменил ограничения по монетизации субсидий
Кабмин на заседании 27 декабря отменил ограничение по монетизации льгот на коммунальные услуги - с 1 января льготные категории украинцев смогут перейти на наличную денежную форму выплат в любое время.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер Алексей Гончарук.
Он отметил, что ранее разрешалось подать заявление только до 15 октября, что было неудобным для потребителей.
Напоминаем:
Ранее Гончарук заявил, что правительство не планирует уменьшение размера субсидий в этом году.
Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период.
19 декабря президент Владимир Зеленский подписал Закон "О верификации и мониторинге государственных выплат".
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Экономическая правда
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