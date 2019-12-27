Группа нардепов хочет признать "зеленые" тарифы неконституционными

49 народных депутатов подготовили обращение в Конституционный Суд, о признании неконституционными законодательных положений в которых говорится о "зеленых тарифах".

Копия обращения и есть в распоряжении ЭП.

Речь идет о ряде положений в законах "Об альтернативных источниках энергии" и "О рынке электроэнергии".

Сообщается, что обращение уже готово, но его еще не отправили в КС.

Собеседник ЭП в правительстве отмечает, что в обращении специально не оспариваются тарифы для мелких домашних СЭС, речь идет только о тарифах для крупных электростанций.

Депутаты-инициаторы обращения утверждают, что при принятии закона № 555-IV "Об альтернативных источниках энергии" Верховная Рада действовала вне своих полномочий, вопреки принципу разделения властей.

"Установив размеры "зеленого" тарифа и весь механизм его расчета исключительно на законодательном уровне - в положениях абзацев ...закона № 555-IV, Верховная Рада вышла за пределы своей компетенции, определенной Конституцией Украины (статьи 85, 92) и взяла на себя полномочия, которые Конституция Украины возложила на органы исполнительной власти", - говорится в документе, который попал в распоряжение ЭП.

Также, инициаторы представления отмечают, что "зеленые тарифы" экономически необоснованные и сверхвысокие, что наносит ущерб экономике страны.

"На сегодняшний день, учитывая действие положений абзацев ... Закона № 555-IV, электроэнергия, произведенная из альтернативных источников, является одним из самых дорогих видов производства электроэнергии, по сравнению с другими, которые осуществляются в Украине.

Расходы на приобретение такой электроэнергии по "зеленому" тарифу являются экономически необоснованными и сверхвысокими, что наносит ущерб экономике страны в целом.

Так, например, в 2018 году расходы Украины на возмещение стоимости электрической энергии по "зеленому" тарифу составляли 560 млн.евро, что составляет 7,9% от общей стоимости электроэнергии при доле отпуска 1,9%.

То есть, удельный вес расходов на возмещение стоимости электрической энергии по "зеленому" тарифу в несколько раз выше, чем удельный вес этого вида электроэнергии по сравнению с другими, производимых в Украине.

Согласно прогнозу Министерства энергетики и защиты окружающей среды в 2020 году Украина вообще не сможет в полном объеме возместить стоимость электрической энергии по "зеленому" тарифу, задолженность по которой составит около 13,5 млрд грн ", - говорится в документе.

Депутаты просят признать положения абзацев двух законов, касающихся "зеленых тарифов" неконституционными.

"Просим открыть конституционное производство по делу по конституционной обращению относительно признании не соответствующими Конституции, положений абзацев ... Закон" Об альтернативных источниках энергии "от 20 февраля 2003 года № 555-IV, включенных в Закон №555-IV на основании подпункта 6 пункта 24 раздела XVII Закона Украины "О рынке электрической энергии", - говорится в обращении.

Напомним:

Министерство энергетики и защиты окружающей среды выступает против прописанного в законопроекте №2543 сценария реструктуризации "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из возобновляемых источников и призывает Верховную Раду не поддерживать соответствующую законодательную инициативу.

Нацкомиссия, осуществляющея госрегулирование в сфере энергетики и комуслуг, не поддерживает прописанный в законопроекте №2543 сценарий реструктуризации "зеленого" тарифа, и предложила свой вариант ставок "зеленого" тарифа.

Также, более 30 производителей альтернативной энергетики подписали открытое коллективное обращение к главе Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу и министру энергетики Алексею Оржелю с требованием изменить готовящийся правительственный законопроект об альтернативных источниках энергии.



Николай Топалов, ЭП