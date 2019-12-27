В годовом измерении средняя зарплата выросла на 16,6% – Госстат
В ноябре средняя номинальная зарплата уменьшилась на 0,4% и составила 10 679 грн, но выросла на 16,6% в годовом измерении.
Об этом сообщает Госстат.
По сравнению с октябрем реальная зарплата уменьшилась на 0,5%, а по отношению к ноябрю прошлого года выросла на 10,8%.
Отмечается, что в ноябре самая низкая зарплата была у работников сферы размещения и организации питания - 6 790 грн в месяц, а самая высокая: в сфере финансов и страхования - 19 221 грн.
В региональном измерении самые большие зарплаты, как и раньше, получают жители Киева - в среднем 15 974 грн в месяц. Наименьшая средняя зарплата в Черниговской области - 8 336 грн.
Напомним:
В октябре 2019 года размер средней номинальной зарплаты составил 10 727 гривен - это на 16,4% больше, чем в октябре 2018 года.
Экономическая правда
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