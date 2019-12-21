Сейчас правоохранители возглавляют игорный бизнес — Рябошапка
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительных органов, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют.
Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул он.
Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.
Напомним:
Президент Владимир Зеленский заявил, что знает кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.
19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.
20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.
Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.
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Экономическая правда
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