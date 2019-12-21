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Сейчас правоохранители возглавляют игорный бизнес — Рябошапка

Суббота, 21 декабря 2019, 11:45
 

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительных органов, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют.

Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул он.

Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним:

По состоянию на 15.00 20 декабря правоохранители отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине. Мобильные группы продолжают работу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что знает кто стоит за провалом закона о легализации игорного бизнеса и анонсировал закрытие всех нелегальных игровых залов.

19 декабря Верховная Рада не набрала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

20 декабря Кабинет министров запретил деятельность игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

Премьер-министр Алексей Гончарук позже заявил, что правительство ожидало быстрого принятие закона о легализации игорного бизнеса, но осознав, что этого не произойдет решило прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали игровые залы с игровыми автоматами.

Читайте также: Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

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Экономическая правда

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игорный бизнес

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