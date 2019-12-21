Сейчас правоохранители возглавляют игорный бизнес — Рябошапка

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что правоохранительных органов, которые должны препятствовать игорному бизнесу, сейчас "крышуют" это направление.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Сейчас в стране сложилась ситуация, когда лица, на которых законом возложена обязанность противодействовать "игорному бизнесу", его возглавляют.

Это недопустимо и роль прокуратуры в этом направлении будет жесткой и безапелляционной", - подчеркнул он.

Также, как сообщается, по результатам совещания в ГПУ приняли решение о создании совместных рабочих групп правоохранительных органов, а также обеспечения системной работы и координации деятельности в направлении противодействия игорному бизнесу.

Напомним: