Правоохранители уже закрыли более 500 залов с игровыми автоматами
По состоянию на 15.00 20 декабря правоохранители отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине. Мобильные группы продолжают работу.
Источник: пресс-служба Нацполиции
Дословно: "По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу".
Детали: Отмечается, что мобильные группы состоят из сотрудников территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений.
Сейчас они продолжают отработку на всей территории Украины.
Полицейские призвали граждан сообщать правоохранителям о функционировании игорных заведений по спецлинии "102".
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"Играют они - выигрывают они". Кто стоит за законопроектамы об игорном бизнесе
Что этому предшествовало:
- В пятницу Кабинет министров запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что во исполнение решения правительства, все игорные заведения прекращают функционирование с 20 декабря 2019 года.
- В сентябре Кабинет министров разработал и одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.
- Однако 19 декабря на заседании Верховная Рада насобирала достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении доработанный законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр.
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