Правоохранители уже закрыли более 500 залов с игровыми автоматами

По состоянию на 15.00 20 декабря правоохранители отработали более полутысячи игровых заведений по всей Украине. Мобильные группы продолжают работу.

Источник: пресс-служба Нацполиции

Дословно: "По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу".

Детали: Отмечается, что мобильные группы состоят из сотрудников территориальных управлений стратегических расследований, оперативных и следственных подразделений.

Сейчас они продолжают отработку на всей территории Украины.

Полицейские призвали граждан сообщать правоохранителям о функционировании игорных заведений по спецлинии "102".

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Что этому предшествовало: