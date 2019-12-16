Новости 16 декабря: Генплан Киева, Укрбуд и закон для Коломойского

О новом Генплане столицы. Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый Генплан Киева, который призван решить проблемы хаотичной застройки, обеспечения социальной и транспортной инфраструктурой

О земельной реформе. В законопроекте о земельной реформе ко второму чтению будет уменьшено концентрацию земель в одних руках, введен налог на перепродажу земли и будет запрещено покупать землю иностранцам до решения референдума.

Об Укрбуде. Холдинговая компания "Киевгорстрой" использует нераспределенную прибыль за последние 10 лет и привлечет кредиты в государственных банках для достройки более 20 жилых комплексов компании "Укрбуд девелопмент"

О Коломойском. В случае вступления в силу закона о функционировании банковской системы, который Кабмин накануне зарегистрировал в Раде, и отсутствии решений по сути по другим делам "Приватбанка" Игорь Коломойский не сможет вернуть банк.

Об Укрзализныце. Три достижения главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова на посту это: финансовая стабилизация госкомпании, антикоррупция в части вагонного парка и привлечение капитальных инвестиций.

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Нужны ли Украине свой космодром и группировка спутников, и чем должно заняться Государственное космическое агентство? Рассказывает владелец космического стартапа Firefly Максим Поляков.