Кличко представил новый проект Генерального плана Киева

Мэр Киева Виталий Кличко презентовал новый Генплан столицы, который призван решить проблемы хаотичной застройки, обеспечения социальной и транспортной инфраструктурой.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Проект Генерального плана Киева предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет, передает "Интерфакс-Украина" слова начальника КП "Институт генерального плана г. Киева" Сергея Броневицкого.

"По прогнозам, численность постоянного населения через 20 лет в Киеве составит 3,8 млн, поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. При этом жилье предлагается строить в комплексе с детсадами, школами и другой социальной инфраструктурой", – сказал Броневицкий.

В то же время проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м. Согласно новому генплану, пятиэтажные дома, которые строились в Киеве в 1960-1990-х годах, хотят модернизировать к 2040 году или же отдать на перестройку инвесторам. Жителей на период строительства будут отселять, а впоследствии — давать им квартиры в новых зданиях, передает Громадське.

"Около 1,5 тысячи гектаров территории занято так называемыми "хрущевками". Эти объекты исчерпали свой ресурс или находятся на грани исчерпания ресурса. Методика переселения очень проста: или санация, реконструкция и утепление зданий с надстройкой одного-двух этажей. Или отселение жителей, снос зданий и на их месте строительство домов повышенной этажности. Жителям "хрущевок" будут передавать в собственность новые квартиры с большим коэффициентом площади", — заявил Броневицкий.

Согласно проекту, в течение 20-летнего этапа планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

Действующий Генплан по темпам строительства жилья был перевыполнен, тогда как по темпам реализации инженерной и транспортной инфраструктуры он выполнен всего на 20-25%, заявил Броневицкий.

В историко-архитектурном опорном плане предусмотрено более 3,5 тыс. объектов культурного наследия, а также их буферные зоны и исторические ареалы, где будет запрещена высотная застройка.

Как узнал "Хмарочос", на сегодня еще не утвержден историко-архитектурный опорный план, который определяет границы и режимы использования зон охраны памятников и исторических ареалов.

При этом в КГГА планировали представить историко-архитектурный опорный план еще в мае 2018 года.

В брошюре-презентации нового Генплана говорится, что приоритет, по новому документу, будет предоставлена пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту. Однако в видеоролике, который Виталий Кличко распространил на своей странице в Facebook, говорится, что в особом фокусе будет находиться перемещения киевлян автомобилями.

По словам Кличко, неудовлетворительным для европейской столицы является и уровень развития метро. Также мэр Киева отметил необходимость завершения строительства подходов к Дарницкому железнодорожно-автомобильному мосту и возведения вокзала на Выдубичах.

"Необходимо достроить наконец Подольский мостовой переход. Чтобы в конце следующего года открыть автосообщение через мост. И приступить к следующему этапу – построить и запустить метро на Троещину", – подчеркнул мэр.

Неотложным Кличко назвал и строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – возле станций метро и на въездах в город.

Актуальным, по словам мэра столицы, остается также создание на городских магистралях отдельных полос движения для общественного транспорта.

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс. га и размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% - до 2,5 млн. Площадь зеленых зон при этом планируется увеличить на 2,27 га.

Кроме того, проект нового Генплана предусматривает создание и комплексное развитие Киевской агломерации вместо расширения границ города, предусмотренного прежним документом.

Проект Генерального плана разработан на семь лет с перспективными направлениями развития на 20-летний срок.

Общественные слушания и внесение предложений в проект Генерального плана Киева стартуют в начале 2020 года.

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