Кравцов назвал три достижения УЗ во время своего управления

Три достижения главы правления Укрзализныци Евгения Кравцова это: финансовая стабилизация госкомпании, антикоррупция в части вагонного парка и привлечение капитальных инвестиций.

Об этом он сообщил в интервью Лига.Бизнес.

1. Финансовый сектор

"Основополагающее - финансовая стабилизация. Я принял компанию в состоянии технического дефолта. Сегодня УЗ имеет кредитный рейтинг на уровне государства", - заявил глава УЗ.

2. Антикоррупция вагонного парка

"Второе - дерегуляция вагонной составляющей в грузовом сегменте, что убрало большой коррупционный пласт в части использования вагонного парка УЗ", - утверждает Кравцов.



Напомним, что ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий, заявил, что коррупция УЗ с подачей вагонов невозможна без высшего руководства.

Кравцов в интервью ответил, что возможна и следует исключать человеческий фактор.

"Мы не завершили процесс централизации и не управляем полностью подачей вагонов до каждой последней станции. Потому что есть очень серьезный каскад делегирования на уровни дорог, дирекций, в рамках дорог и на уровень даже станций, где факты коррупции присутствуют.

И до момента полной автоматизации эти факты сложно искоренить. Надо исключать человеческий фактор - это как раз следующая реформа, которую планируем реализовывать", - ответил Кравцов.

3. Привлечение инвестиций

"Капитальные инвестиции и инвестирование в основные средства УЗ. Мы запустили большие программы, например, закупки тепловозов General Electric.

За 2,5 года построено больше 6000 вагонов, а через капремонты пропущено 15 000 - это больше половины операционного парка полувагонов УЗ. Надеюсь, что в ближайшее время объявим конкурс по закупке электровозов", - заявил глава Укрзализныци.

Напомним:

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"