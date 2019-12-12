Новости 12 декабря: учетная ставка, Энергоатом, Дельта Банк

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку до 13,5% годовых с 13 декабря 2019 года.

Об Энергоатоме. Следователи СБУ во процессуальным руководством Генпрокуратуры 11 декабря провели ряд обысков в госпредприятии "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам.

О портах. Перевалка грузов в морских портах Украины впервые за последние 10 лет достигла отметки в 150 миллионов тонн - такой объем был до мирового финансового кризиса в 2008 году.

О Дельта Банке. Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.



О Приватбанке. В законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.

Вы хотите узнать больше?

Легализация игорного бизнеса: почему рушится план Зеленского

Одним из объявленных новой властью приоритетов было выведение из тени игорного бизнеса. Соответствующий законопроект президент поручил принять до нового года, но выполнить эту задачу уже не удастся. Какие споры стали причиной срыва дедлайна, и чего ждать дальше?



Слуга Кременчуга: как цены на автогаз могут взлететь из-за завода Коломойского

Контролируемая Игорем Коломойским "Укртатнафта" добивается изменения ставок акцизов на сжиженный газ и бензин. Как это повлияет на рынок нефтепродуктов и что означает для потребителей.