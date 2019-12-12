В "Энергоатоме" провели обыски

Следователи СБУ во процессуальным руководством Генпрокуратуры 11 декабря провели ряд обысков в госпредприятии "Энергоатом" для проверки факта закупки оборудования для АЭС по завышенным ценам.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Facebook.

Отмечается, что обыски также провели по месту работы и жительства должностных лиц "Энергоатома", которые могут быть причастны к закупке оборудования и монтажных работ для некоторых АЭС Украины по завышенным ценам.

"По версии следствия, в 2017-2018 годах некоторые коммерческие структуры поставили специализированные клапаны на общую сумму почти 40 млн грн., предварительно приобретя их у производителей по цене в четыре раза меньше.

С целью искусственного завышения стоимости продукции были изготовлены псевдодоговора купли-продажи, бухгалтерская и налоговая отчетность, использованы цепь предприятий "транзитеров", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.