Суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 миллионов
Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.
Такое решение суд принял 10 декабря, передает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.19 о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,297 млн грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания", - говорится в сообщении.
В Фонде гарантирования отметили, что это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.
По другому иску Фонда, в котором Лагун является ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами "Дельта Банка", Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушений правил объединения исковых требований.
В Фонде заявили, что готовят кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения были допущены процессуальные ошибки.
Экономическая правда
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