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Суд арестовал активы владельца "Дельта Банка" Лагуна на 690 миллионов

Четверг, 12 декабря 2019, 12:32

Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физлиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну.

Такое решение суд принял 10 декабря, передает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

"Суд удовлетворил апелляционную жалобу Фонда на решение Хозяйственного суда Киева от 02.10.19 о взыскании с Лагуна вреда, причиненного банку и его кредиторам в размере 691,297 млн грн и запретил ему совершать любые действия по отчуждению имущества в пределах суммы взыскания", - говорится в сообщении.

В Фонде гарантирования отметили, что это обеспечит реальное исполнение судебного решения в случае удовлетворения судом исковых требований и является первым примером применения судом разумного подхода установления баланса интересов кредитора в этой категории дел.

По другому иску Фонда, в котором Лагун является ответчиком совместно с 7 другими связанными лицами "Дельта Банка", Северный апелляционный хозяйственный суд 27.11.2019 подтвердил решение суда первой инстанции об оставлении этого коллективного иска без рассмотрения из-за якобы нарушений правил объединения исковых требований.

В Фонде заявили, что готовят кассационную жалобу, поскольку при принятии решений об оставлении иска без рассмотрения были допущены процессуальные ошибки.

Экономическая правда

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Фонд гарантирования вкладов суд Дельта Банк Лагун
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