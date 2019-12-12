Из законопроекта о невозвращении Приватбанка исчезла важная правка — СМИ

В законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

Отмечается, что в настоящее время срок ликвидации банка ограничивается 5 годами, после чего предъявить какие-то претензии его экс-владельцам уже нельзя.

"После окончания срока ликвидации банка исчезает юридическое лицо, он исключается из реестров, поэтому успешность исков к владельцам таких банков фактически равна нулю", - отмечает издание.

"В законопроект, призванный не допустить возвращение Приватбанка бывшим владельцам, была добавлена ​​правка о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц может продолжать ликвидацию системных банков, начатое до вступления в силу этого закона, руководствуясь его нормами.

Предложенная в первоначальном варианте поправка давала возможность судиться с ними "до победного конца", но в процессе согласования проекта, эта норма куда-то исчезла", - говорится в материале.

Источник ЭП подтвердило, что законопроект подавали, прописав норму о привлечении к ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.

По данным источников "Зеркала недели", Кабмин официально согласовал эту поправку, но в проекте, который оставил КМУ и был направлен в парламент, ее уже нет.

"Зеркало недели" отмечает, что владельцы "ВиЭйБи Банка" Бахматюк и "Дельта Банка" Лагун могут избежать ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.

Ликвидация "ВиЭйБи Банка" заканчивается в марте 2020 года, "Дельта Банка" - в октябре 2020 года.

Напомним:

Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.

Экономическая правда