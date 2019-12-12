Из законопроекта о невозвращении Приватбанка исчезла важная правка — СМИ
В законопроект, имеющий целью невозврата Приватбанка Коломойскому, не попала согласованная с МВФ норма, которая позволяет привлечь к ответственности собстенников других системных банков, выведенных с рынка.
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Отмечается, что в настоящее время срок ликвидации банка ограничивается 5 годами, после чего предъявить какие-то претензии его экс-владельцам уже нельзя.
"После окончания срока ликвидации банка исчезает юридическое лицо, он исключается из реестров, поэтому успешность исков к владельцам таких банков фактически равна нулю", - отмечает издание.
"В законопроект, призванный не допустить возвращение Приватбанка бывшим владельцам, была добавлена правка о том, что Фонд гарантирования вкладов физлиц может продолжать ликвидацию системных банков, начатое до вступления в силу этого закона, руководствуясь его нормами.
Предложенная в первоначальном варианте поправка давала возможность судиться с ними "до победного конца", но в процессе согласования проекта, эта норма куда-то исчезла", - говорится в материале.
Источник ЭП подтвердило, что законопроект подавали, прописав норму о привлечении к ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.
По данным источников "Зеркала недели", Кабмин официально согласовал эту поправку, но в проекте, который оставил КМУ и был направлен в парламент, ее уже нет.
"Зеркало недели" отмечает, что владельцы "ВиЭйБи Банка" Бахматюк и "Дельта Банка" Лагун могут избежать ответственности за доведение до неплатежеспособности системных банков.
Ликвидация "ВиЭйБи Банка" заканчивается в марте 2020 года, "Дельта Банка" - в октябре 2020 года.
Напомним:
Кабинет министров подал в парламент законопроект, который не позволит экс-владельцам возвращать банки.
Экономическая правда
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