"Таможня в смартфоне" — ГТС анонсировала приложение "e-Borders"

В Государственной таможенной службе планируют в 2020 году запустить мобильное приложение "e-Borders", которое позволит через смартфон получать все сервисы от таможни и следить за ситуацией на границе онлайн.

Об этом сообщил руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, передает hromadske.

"Мы хотим ввести в следующем году мобильное приложение "e-Borders", которое совместно с нашими коллегами из Государственной пограничной службы позволит каждому человеку не только понимать, что реально происходит на границе, но и получать в режиме онлайн те сервисы, которые должно предоставлять государство для тех, кто хочет пересекать границу", — заявил Нефьодов.

За на таможне планируют пересмотреть систему управления рисками и открыть систему бизнес-аналитики.

В частности, заработает портал открытых данных и автоматические сервисы для классификации и интеграции с базами других стран.

"У нас есть обязательства, согласно указу президента, открыть обезличенную информацию о таможенной стоимости товаров.

Мы очень хотим ввести уже в течение ближайших месяцев систему самостоятельного декларирования транспортных средств, а затем и других относительно простых товаров, которые перемещают граждане. Это не только упростит процесс, но и удешевит его для человека", — пояснил Максим Нефедов.

Также Гостаможслужба работает с контейнерными линиями, которые запускают международную мониторинговую систему. С помощью технологии блокчейн она позволит отслеживать движение каждого контейнера по миру.

Напомним:

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

В начале ноября Государственная таможенная служба выложила в тестовый доступ калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто и онлайн-сервис для жалоб, позже Кабмин разрешил электронную таможенную декларацию М-16 для оформления товаров стоимостью от 100 евро в международных экспресс-отправлениях.

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