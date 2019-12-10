Нефьодов рассказал, сколько потратят на инфраструктуру таможни в 2020 году

Из государственного бюджета-2020 на совершенствование инфраструктуры таможни выделили 480 миллионов гривен - деньги потратят на новые пункты пропуска и установку оборудования.

Об этом заявил глава Государственной таможенной слуужбы Максим Нефьодов, передает hromadske.

"Мы работаем сейчас в рамках старого бюджета, а уже в новом бюджете на инфраструктуру заложено около 480 млн гривен.

Это те средства, которые будут потрачены на реконструкцию и достройку 12 пунктов пропусков, на введение в эксплуатацию сканеров, на закупку 15 весов, где их не хватает", - рассказал Нефьодов.

По его словам, успешная реформа состоится только при условии, что работники на таможне будут получать рыночные зарплаты, и изменится сервис.

Кроме того, в рамках обновления ГТС более полутысячи работников не переведут в новой структуры - их уволят. Конкурсы на должности в обновленной таможне начинаются с конца декабря.

"Очень важный фактор, который нам надо учитывать - это то, что нам надо полностью перенабирать персонал. Это не значит, что будут уволены абсолютно все.

На таможне работает большое количество честных и профессиональных людей, но конечно, очень хотелось, чтобы все они прошли переаттестацию с точки зрения профессионализма, а также этики и добродетели", - добавил руководитель Таможенной службы.

Напомним:

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.