Новости 8 ноября: рекомендации Джека Ма, IKEA, возобновление работы табачной фабрики

О рекомендациях Джека Ма. Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство, считает основатель Alibaba Group и самый богатый человек Китая Джек Ма.

Об IKEA. Компания ИКЕA пока не будет открывать свой завод по обработке древесины на Львовщине.

Об арбитраже с "Газпромом". Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины должны заключить "с чистого листа", но это не значит, что "Нафтогаз" откажется от своих требований к "Газпрому" по решениям арбитражей.

О возобновлении работы еще одной табачной фабрики. Одна из крупнейших табачных компаний "JTI Украина" после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами в четверг заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге.

О докапитализации банков. По базовому сценарию стресс-тестирования 11 банков нуждаются в докапитализации на сумму 35 миллиардов гривен, по неблагоприятному - 18 банков на сумму почти 74 млрд гривен.

Об устойчивости Приватбанка. Первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что бизнес-модель Приватбанка является жизнеспособной, банк имеет наибольшую прибыль среди украинских банков и является устойчивым к будущим кризисам.

О существенном замедлении инфляции. В октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%.

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"Смета Зеленского": что правительство изменило в бюджете на 2020 год

Кабмин представил новую версию бюджета страны на следующий год. Что нового появилось в документе, и что может еще появиться чуть позже. (укр)