Инфляция в годовом измерении замедлилась до 6,5% - Госстат

В октябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, но в годовом измерении инфляция замедлилась до 6,5%.

Об этом сообщает Госстат.

Отмечается, продукты питания в октябре подорожали на 1%, в годовом измерении - на 8,8%.

Больше всего подорожали яйца - на 9,6%, овощи - на 4,6%, молоко - на 2,6%, хлеб и хлебопродукты - на 1,5%. В то же время сахар подешевел на 2,3%, фрукты - на 0,6%.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,8%, на одежду и обувь - выросли на 1,9%. Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подешевели на 0,4%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника также подешевели - на 0,3%, Здравоохранение подорожало на 0,3%, транспорт подешевел на 0,7% (в т.ч. цены на топливо снизились на 0,1%), - говорится в сообщении.

Цены на связь выросли на 4,2%, отдых и культура подорожали на 0,3%, образование подорожало на 0,4%, рестораны и гостиницы подорожали на 1,1%.

Напомним:

В сентябре 2019 года потребительские цены в Украине выросли на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Потребительские цены в Украине в августе 2019 года снизились еще на 0,3% после падения в июле на 0,6%.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году составил 9,8%, в 2017 году — 13,7%.

Прогноз Национального банка предполагает снижение годовой инфляции до 6,3%.

В конце июля центробанк подтвердил свой прогноз инфляции 6,3% по итогам этого года, однако ухудшил прогноз базовой инфляции до 5,5% с 5% в апрельском отчете, одновременно улучшив ожидания небазовой инфляции до 7,6% с 8,1%.

В госбюджете на 2019 год заложена инфляция на уровне 7,4%.

Экономическая правда