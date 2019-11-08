От победы в арбитражах Украина отказываться не будет - "Нафтогаз"

Контракт на транзит российского газа через ГТС Украины должны заключить "с чистого листа", но это не значит, что "Нафтогаз" откажется от своих требований к "Газпрому" по решениям арбитражей.

Об этом написал в Facebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, новый контракт заключается не "Нафтогазом", а оотделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы.

"Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - подчеркнул он.

"То есть, если Газпром и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа бумаги, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант", - отметил Витренко.

В то же время он отметил - это не значит, что "Нафтогаз" отказался от своих требований по решениям арбитражей по транзиту газа.

"Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги "исчезают". "Рукописи не горят", как писал украинский классик.

Пусть эти "старые листы бумаги" рассматривают суды", - заявил Витренко.

Напомним:

Российский "Газпром" назвал 2 условия, необходимые для продолжения транзита российского газа в Европу через ГТС Украины после 2019 года, среди них - восстановление прямых закупок российского газа.

31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

Накануне в Брюсселе состоялись трехсторонние газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС о новом долгосрочном контракте на транзит российского газа через Украину, после которых вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выразил разочарование.

Шефчович отметил, что не удалось договориться о продолжительности контракта, объемах и тарифах. По его словам, параметры, которые он представил, были приемлемы для украинских партнеров, но россияне на них не соглашались.

Во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о подготовке нового иска к российскому "Газпрому".

Российская сторона предлагает "обнулить" 22 миллиарда долларов претензий в обмен на новый транзит, Нафтогаз не видит для этого оснований.



Экономическая правда