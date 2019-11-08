Миллиардер Джек Ма назвал четыре вещи, которые нужно развить Украине
Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство, считает основатель Alibaba Group и самый богатый человек Китая Джек Ма.
Это Ма сказал во время Киевского международного экономического форума в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.
"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - сказал Ма.
Ма также отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.
"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", - сказал он.
Напомним:
Alibaba group основано в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов.
Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.
Bloomberg оценивает состояние Джека Ма в 41,8 миллиарда долларов — он второй богатейший человек в Азии.
10 сентября основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.
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