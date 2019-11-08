Миллиардер Джек Ма назвал четыре вещи, которые нужно развить Украине

Украине стоит усовершенствовать логистическую инфраструктуру, покрытие интернетом, систему платежей для развития электронной торговли и предпринимательство, считает основатель Alibaba Group и самый богатый человек Китая Джек Ма.

Это Ма сказал во время Киевского международного экономического форума в пятницу, сообщает Интерфакс-Украина.

"Три вещи, которые Украине стоило бы развивать, - интернет-инфраструктура, логистика и электронные платежи. И еще предпринимательство. Если эти четыре составляющие будут готовы, в Украине появится огромный потенциал в интернете", - сказал Ма.

Ма также отметил, что был разочарован, узнав, что доставка товаров из Китая в Украину занимает четыре-семь дней.

"Это показатели прошлого века. Их нужно улучшить", - сказал он.



Напомним:

Alibaba group основано в 1999 году. Сейчас это крупнейшая китайская компания с рыночной капитализацией 460 миллиардов долларов.

Среди прочего компания владеет торговой площадкой AliExpress.

Bloomberg оценивает состояние Джека Ма в 41,8 миллиарда долларов — он второй богатейший человек в Азии.

10 сентября основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании.