Табачная компания "JTI Украина" с понедельника возобновит производство на фабрике в Кременчуге

Одна из крупнейших табачных компаний "JTI Украина" после встречи с президентом Владимиром Зеленским и министрами в четверг заявила о возобновлении производства на фабрике в Кременчуге.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил директор по корпоративным вопросам и коммуникациям компании Гинтаутас Диргела.

"После вчерашней продуктивной встречи с президентом Украины мы решили полностью восстановить производство сигарет на фабрике в Кременчуге.

С понедельника, 11 ноября, фабрика "JTI Украина" возобновит производство на всех линиях", - сказал он.

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Напомним:

После встречи с президентом компания British American Tobacco заявила о намерении 8 ноября возобновить производство на своей фабрике в Прилуках.

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.