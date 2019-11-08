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Приватбанк устойчив к будущим кризисам - Нацбанк

Пятница, 8 ноября 2019, 13:59

Первый заместитель главы правления Нацбанка Екатерина Рожкова заявила, что по результатам стресс-тестирования, банковский сектор устойчив в текущих макроэкономических условиях.

Об этом она сказала на пресс-брифинге о результатах оценки устойчивости банков.

"Результаты стресс-тестирования свидетельствуют, что банковский сектор является устойчивым при текущих макроэкономических условиях, то есть в реальной ситуации. Прибыль, которую сегодня зарабатывают банки, позволяет формировать необходимый запас.

Анализ непосредственно качества активов, который проводили аудиторы, не показал существенных проблем, то есть речь идет о том, что все банки адекватно отражают кредитный ризок, адекватно оценивают финансовое состояние заемщиков, залог.

Лишь один банк из 47, которые проходили оценку качества активов, имел определенные недостатки и по результатам проверки должен был доотобразить в своем балансе резервы по кредитным рискам, но по состоянию на сегодня ситуация уже нормальная, все хорошо", - заявила Рожкова.

По ее словам, результаты стресс-тестирования очень хорошие для банков с иностранным капиталом.

"Что касается результатов стресс-тестирования Приватбанка. Та бизнес-модель, которая была утверждена и реализуется, является жизнеспособной, банк имеет наибольшую прибыль среди украинских банков и является устойчивым к будущим кризисам", - подчеркнула первый заместитель главы правления НБУ.

Экономическая правда

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