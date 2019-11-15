Бахматюк отвергает претензии НБУ по долгу в 30 миллиардов перед государством

Информация о долгах бывшего собственника VAB Банка Олега Бахматюка в размере 29,3 миллиарда гривен перед государством не соответствует действительности и является манипуляцией.

Об этом заявил сам Бахматюк в комментарии "Интерфакс-Украина".

Он, в частности, предложил привлечь международных советников для независимой оценки и выработки совместных решений по урегулированию долга.

"Вчера было 10 млрд грн, сегодня уже 30 млрд грн, а завтра будет 40 или 50 млрд. Это какая-то истерика со стороны Нацбанка.

Это не долги Бахматюка, это обязательство банков, перед которыми есть задолженность бывшего акционера VAB Банка Максимова, есть долги заемщиков в Крыму, Донецке и Луганске и другие", - подчеркнул он.

По его словам, в отношении его банка "Финансовая инициатива" действует решение суда о незаконном введении временной администрации.

Бахматюк добавил, что из 7,7 млрд грн долгов его компаний перед госбанками, включенных Нацбанком в общую сумму 29,3 млрд грн, долги перед Ощадбанком и Укргазбанком реструктуризированы, а перед Укрэксимбанком находятся в состоянии реструктуризации.

"Их желание уничтожить больше, чем желание получить возврат долгов. 8 млрд грн - цифра, которая подъемная", - заявил он.

Бизнесмен напомнил, что официально направил Фонду гарантирования вкладов физлиц предложение о поэтапном погашении этой суммы по 1 млрд грн в год с внесением 500 млн грн гарантийного взноса.

По его мнению, такие обвинения НБУ выдвигает, чтобы выгородить бывших работников Нацбанка, подозреваемых по делу о стабкредите VAB Банку на 1,2 млрд грн, в частности, первого заместителя главы НБУ Александра Писарука.

"Но не получится ли так, что Писарук хорош, когда давал кредит, а Бахматюк плохой, когда его брал. Все было сделано законно. Если Писарук не виновен, то и я не виновен", - подчеркнул Бахматюк.

"Опубликуйте данные по всем должникам: начните с самого большого и закончите самым меньшим. Почему вы выделяете только Бахматюка? Всех напишите! Кто-то другой возвращает деньги? Я хотя бы пытаюсь", - заявил он.

Напомним:

В НБУ заявили, что бывший владелец двух банков "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк должен государству 29,3 миллиарда гривен.

Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

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