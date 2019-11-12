Гонтарева назвала "террором" задержание ее бывшего заместителя
Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева говорит, что задержание НАБУ председателя правления Райффайзен Банка Александра Писарука является усилением террора со стороны власти.
Об этом она сказала в комментарии НВ Бизнес.
"Ни с МВФ, ни с Райффайзеном же (не связано. — ред). Он только вышел на работу туда. Террор крепнет", — сказала она.
По словам Гонтаревой, во время работы в Нацбанке Писарук отвечал за банковский надзор.
"Мы с ним и расчищали все эти авгиевы конюшни", — отметила экс-глава НБУ.
Напомним, 11 ноября вечером НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук. Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.
Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.
В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку, который принадлежал собственнику холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. В ноября 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.
Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи банк" как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.
Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.
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