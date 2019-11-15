Бахматюк должен государству почти 30 миллиардов — Нацбанк

Бывший владелец двух банков "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банк" Олег Бахматюк должен государству 29,3 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка в Facebook.

"Задолженность Бахматюка перед государством больше, чем предусмотренные средства на лекарства для украинцев в ​​Госбюджете-2020", - подчеркнули в НБУ.

Отмечается, что сумма долга состоит из:

11 млрд грн - Фонду гарантирования вкладов физических лиц, который выплатил эту сумму вкладчикам двух банков - "Финансовая инициатива" и "ВиЭйБи Банка", владельцем которых был Бахматюк;

10,6 млрд грн - Национальному банку по кредитам рефинансирования, выданным упомянутым банкам;

7,7 млрд грн - трем государственным банкам.

"Чтобы гарантировать возврат средств по кредитам рефинансирования, в свое время НБУ не только добился от Бахматюка официального признания себя владельцем "Финансовой инициативы" и "ВиЭйБи Банка", но и впервые заключил с ним договор личного поручительства.

Задолженность Бахматюка перед НБУ обеспечена его личными поручительствами о их погашении на общую сумму 8,6 млрд грн и имущественными поручительствам его компаний", - говорится в сообщении.

В НБУ заявили, что подали против Бахматюка и его компаний более 50 исков в суды, чтобы "эти поручительства превратились в реальный возврат средств".

"Однако даже 19 побед в судах не позволили пока обеспечить погашение долгов: реализация имущества Государственной исполнительной службой идет на удивление вяло", - отметили в НБУ.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

Читайте также: Дело Бахматюка. Почему НАБУ задержало экс-зама Гонтаревой и банкиров бизнесмена

Олег Бахматюк НБУ держит меня "за одно место", чтобы сломать и разорвать эту ситуацию

Экономическая правда