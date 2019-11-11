Миллиардный кредит для банкрота: НАБУ задержало экс-заместителя Гонтаревой и банкиров Бахматюка

Глава правления Райффайзен Банка Александр Писарук раньше работал заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой. фото НБУ

Национальное антикоррупционное бюро задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук из-за возможных злоупотреблений по делу обанкортившегося банка Олега Бахматюка.

Об этом ЭП стало известно от источника в правоохранительных органах.

Сейчас Писарук является председателем правления Райффайзен Банка. Однако, по словам собеседника, задержали банкира по подозрению в злоупотреблениях вокруг стабилизационных кредитов, выданных ВиЭйБи Банку Нацбанком, когда Писарук занимал должность заместителя главы регулятора.

Как отметил источник, банк Олега Бахматюка получил рефинансирование объемом 1,2 млрд гривень, но стоимость залога, которая была предоставлена, не покрывала соответствующую сумму.

Вместе с тем источник не уточнил, почему был задержан именно Писарук. Решение о выделении рефинансирования принимает правление НБУ, которое является коллегиальным органом.

Позже на странице в Facebook в НАБУ сообщили, что представители Нацбюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 ноября задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривень.

"Речь идет о стабилизационном кредите, предоставленном в 2014 году Национальным банком ПАО" ВиЭйБи Банк ". Задержанные – бывшие и действующие чиновники Национального банка, ПАО "ВиЭйБи Банк" и частных компаний, связанные с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка", отмечается в сообщении.

Действия задержанных квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой) и наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет.

Решается вопрос о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним Александр Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку, который принадлежал собственнику холдинга "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн. В ноября 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком в октябре 2014 года 1,2 млрд грн ПАО "ВиЭйБи банк" как стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

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