"Дело банкиров": суд не арестовал Писарука и определил 5 миллионов залога

Высший антикоррупционный суд определил для экс-первого заместителя Нацбанка Александра Писарука, подозреваемого в завладении 1,2 миллиона гривен стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком Украины ПАО "ВиЭйБи Банк", меру пресечения в виде залога в 5 миллионов гривен.

Источник: заседание ВАКС

Прямая речь судьи Екатерины Широкой: "Применить к подозреваемому Писаруку меру пресечения в виде залога в размере 5 миллионов гривен".

Писарук с адвокатами СКРИНШОТ С ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ ВАКС

Детали: Судья зачитала резолютивную часть решения. У Писарука есть 5 дней, чтобы внести залог. Также экс-чиновник НБУ будет носить электронный браслет.

Сторона обвинения считала необходимым применить к подозреваемому Писаруку наиболее строгую меру пресечения – содержание под стражей на 60 дней, или залога в размере 30 миллионов гривен.

Такое ходатайство прокурор обосновал тем, что Писарук может скрываться от органов досудебного расследования, может убежать за границу с целью избежания уголовной ответственности и уничтожать доказательства.

Адвокат Екатерина Гупало заявила, что подозрение Писаруку является полностью необоснованным и что достаточной мерой пресечения будет личное обязательство.

Писарука хотели взять на поруки 14 человек. Среди них – глава НБУ Яков Смолий, заместители главы НБУ: Екатерина Рожкова, Олег Чурий, Дмитрий Сологуб, Роман Борисенко; экс-глава "Райффайзен Банка" Владимир Лавренчук, председатель инвестфонда Dragon Capital Томаш Фиала, член наблюдательного совета "Фармак" Филя Жебровская, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышов, депутат Киевсовета Сергей Гусовский, председатель правления банка "Авангард" Светлана Корчинская, экс-член правления ВТБ банка Ирина Туровцева, президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

Екатерина Рожкова, Владимир Лавренчук, Александр Писарук и Томаш Фиала перед заседанием ВАКС 14 ноября ФОТО С FACEBOOK РОЖКОВОЙ

Сам Писарук рассказал, что несколько лет назад, во время его работы в МВФ, с ним связывалось НАБУ, и они около 2 часов по видеосвязи говорили по этому делу о стабилизационном кредите. По словам Писарука, в то время он не имел даже статуса свидетеля, но ответил на все вопросы НАБУ, и после этого разговора несколько лет ничего не происходило.

Судья спросила Писарука, имеет ли он постоянное место жительства за границей и имеет ли визу в США. Подозреваемый пояснил, что сотрудники МВФ имеют специальный статус проживания в США, в его паспорте есть виза, но в ней написано, что с момента увольнения с МВФ въехать по ней в США он не может.

Писарук также добавил, что у него есть временная (до февраля 2020 года) резиденция в Португалии.

Он также отметил, что после работы в МВФ принял решение вернуться в Украину и возглавить "Раффайзен банк".



Напомним:

11 ноября НАБУ заявило о задержании 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, предоставленного Национальным банком в 2014 году "ВиЭйБи Банку".

Речь идет о бывших и действующих должностных лицах Национального банка, "ВиЭйБи Банка" и частных компаний, связанных с конечными бенефициарами "ВиЭйБи Банка".

Как стало известно, НАБУ задержало экс-заместителя главы Национального банка Александра Писарук.

Причина — возможные злоупотребления по делу о обанкротившегося банка Олега Бахматюка.

Писарук в 2014-2015 годах работал первым заместителем главы Национального банка и отвечал за банковский надзор. Тогда НБУ, как известно, возглавляла Валерия Гонтарева.

В октябре 2014 года Нацбанк выделил ВиЭйБи Банку стабилизационный кредит на сумму 1,2 млрд грн.

В ноябре 2014 года Нацбанк признал банк неплатежеспособным и ввел временную администрацию. Решение о ликвидации финучреждения принято в марте 2015 года.

Дело Бахматюка НАБУ начало расследовать в октябре 2016 года. Детективов заинтересовал факт выделения Нацбанком стабилизационного кредита для финансового оздоровления банка.

Следователи бюро вышли на финишную прямую, но генпрокурор Юрий Луценко решил отдать дело в полицию. Сто томов уголовного дела о злоупотреблениях в "ВиЭйБи Банке" хранились полицией в подвале странного предприятия и были затоплены.

Сама Гонтарева заявила, что задержание Писарука является усилением террора со стороны власти.

Высший антикоррупционный отправил под круглосуточный домашний арест бывшего исполняющего обязанности начальника управления НБУ по Киеву и Киевской области Николая Каленского в деле о присвоении стабилизационного кредита для "VAB Банка".

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Украинская правда