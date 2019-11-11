Новости 11 ноября: референдум Зеленского, ФОПы и "плохие" кредиты
О референдуме Зеленского. Президент Владимир Зеленский заявил, что в законопроект "Про рынок земель" будут внесены правки, согласно которым покупать и продавать землю смогут только украинские граждане, а иностранцы смогут получить это право, если такое решение примут на всеукраинском референдуме.
О ФОПах и кассовых аппаратах. В ГНС объяснили, что предпринимателю не надо использовать кассовые аппараты (РРО), если расчеты за приобретенный товар (услугу) оплачиваются со счета на счет без платежных карт - как безналично, так и через кассу банка.
О "плохих" кредитах. Верховная Рада может предоставить право государственным банкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делают Фонд гарантирования вкладов физических лиц и коммерческие банки.
О моратории на рынок земли. 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.
О Газпроме. "Нафтогаз" добился ареста счетов компании, которая выпустила облигации для "Газпрома".
Вы хотите узнать больше?
"Нет" — современному рабству для украинцев
Настоящая угроза для земли — не иностранцы или аграрные холдинги, а коррумпированные чиновники и политики, которые сохраняют мораторий, чтобы зарабатывать на нем.
Как зарабатывать на воздухе: история украинского стартапа Carbominer
Газ, который является одной из главных причин усиления парникового эффекта, можно просто "удалить" из воздуха. Как работает технология, в чем ее уникальность, где планируют реализовывать газ украинские "стартаперы"?
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua