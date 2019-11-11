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Новости 11 ноября: референдум Зеленского, ФОПы и "плохие" кредиты

Понедельник, 11 ноября 2019, 21:00
 

О референдуме Зеленского. Президент Владимир Зеленский заявил, что в законопроект "Про рынок земель" будут внесены правки, согласно которым покупать и продавать землю смогут только украинские граждане, а иностранцы смогут получить это право, если такое решение примут на всеукраинском референдуме.

О ФОПах и кассовых аппаратах. В ГНС объяснили, что предпринимателю не надо использовать кассовые аппараты (РРО), если расчеты за приобретенный товар (услугу) оплачиваются со счета на счет без платежных карт - как безналично, так и через кассу банка.

О "плохих" кредитах. Верховная Рада может предоставить право государственным банкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делают Фонд гарантирования вкладов физических лиц и коммерческие банки.

О моратории на рынок земли. 77,6% украинцев приняли бы участие в референдуме об отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, если бы он проходил в ближайшее воскресенье. 68,3% из них проголосовали бы за продление моратория.

О Газпроме. "Нафтогаз" добился ареста счетов компании, которая выпустила облигации для "Газпрома".

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Экономическая правда

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ФЛП рынок земли мораторий Зеленский

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