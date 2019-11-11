Время открывать рынок

Настоящая угроза для земли — не иностранцы или аграрные холдинги, а коррумпированные чиновники и политики, которые сохраняют мораторий, чтобы зарабатывать на нем.(укр)

Відкрита заява "Економічної правди" і Громадської коаліції за скасування мораторію на землю з приводу голосування за земельну реформу.

Залишилося менше двох місяців до кінця року, який мав би стати останнім роком існування ганебного явища в сучасній історії України — мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення.

Цей мораторій не лише блокує розвиток української економіки, але й, за визначенням Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), у своєму нинішньому вигляді порушує конституційні права українських громадян.

Але попри однозначну позицію президента та Кабінету міністрів, які задекларували необхідність запровадження легального обігу землі та цивілізованих правил розпорядження землею, проект закону про обіг ще й досі не потрапив до сесійної зали парламенту.

Хочемо наголосити, що право власності українських громадян захищають як Конституція України, так і її міжнародні зобов'язання. Заборона семи мільйонам українців на свій розсуд розпоряджатися власною землею була засуджена ухваленим 22 травня 2018 року рішенням ЄСПЛ.

Тому ми повинні попередити про головні наслідки, до яких може призвести затягування реалізації земельної реформи.

По-перше, створення легальних, прозорих, чітких правил обігу землі є важливою складовою системної земельної реформи, яку вже розпочав уряд.

Зокрема, у 2018 році почалося передавання державних земель місцевим громадам, внесений на розгляд Верховної Ради законопроект 2194 передбачає докорінну реформу Держгеокадастру та дерегуляцію в управлінні землями, а законопроект 2195 — переведення земельних торгів в електронний формат.

Також відкриваються закриті протягом багатьох років дані про землю, здійснюється проект дистанційного зондування землі, який дозволить оперативно отримувати інформацію про стан земельних ресурсів.

Законопроект про обіг землі є ще одним важливим інструментом для виведення українського села та аграрного сектору на принципово новий рівень розвитку.

Затягувати з ухваленням закону про обіг землі означає не лише продовжувати сучасне рабство для українців, а й затримувати потужні економічні реформи, які дають Україні шанс стати відкритою та сучасною економікою.

По-друге, затримка із створенням цивілізованого ринку землі призводить до того, що державні землі крадуть мільйонами гектарів. Якщо у 2016 році державних і комунальних земель в Україні було 10,5 млн га, то в жовтні 2019 року дані Держгеокадастру показали, що таких земель залишилося 9,4 млн га.

Де поділися 1,1 млн га? Чи не осіли ці землі в руках ділків, які виводять їх в приватне управління через великий набір усіляких "схем"?

Іншими словами, справжня загроза для землі — не іноземці чи аграрні холдинги, а корумповані чиновники та політики, які зберігають мораторій, аби заробляти на ньому. Ще 20 років мораторію — і "свята" українська земля буде повністю розділена між чиновниками та їх покровителями в політиці.

По-третє, затримка з проведенням реформи означатиме провал політики децентралізації. Навіть якщо громадам передати всі державні землі, але без права вільно та прозоро розпоряджатися ними, громади не зможуть отримати дохід для розбудови інфраструктури та підвищення якості життя людей.

Таким чином, політики знову покажуть українському селу, що вони турбуються про нього лише на словах, не роблячи нічого для перетворення українського селянина з жебрака на впевненого у собі землевласника.

Намагаючись затримати реформу та продовжити мораторій, його прихильники фактично намагаються залишити Україну у статусі країни третього світу.

Саме тому ми, Громадська коаліція за скасування земельного мораторію, яка об'єднує 52 організації та представляє інтереси понад 1 500 власників паїв, фермерів, кооперативів, підприємств, банків та експертних асоціацій, рішуче виступає за якомога швидше ухвалення законопроєкту №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Цей законопроєкт не ідеальний, думки членів нашої коаліції можуть відрізнятися щодо окремих пунктів документа. Утім, ми щиро віримо, що цей законопроєкт є оптимальним компромісом між інтересами численного кола стейкхолдерів та найкраще балансує їх інтереси.

З огляду на це ми закликаємо голову Верховної Ради Дмитра Разумкова прискорити винесення законопроєкту №2178-10 на обговорення та голосування, президента Володимира Зеленського — підписати проєкт у разі його ухвалення, а народних депутатів — пам'ятати про наслідки для країни і для них особисто, до яких неминуче призведе їх відмова підтримати створення ринку землі та фактична підтримка продовження мораторію.

Громадська коаліція за скасування мораторію на землю

Серед ініціаторів та членів коаліції — Спілка українських підприємців, Центр економічної стратегії, Український клуб аграрного бізнесу, Насіннєва асоціація України, ГО "Нова країна", "Економічна правда", "CASE Україна", Dragon Capital, VoxUkraine, ГО State Watch, ВО "Федерація роботодавців агропромислового комплексу та продовольства України", Українське товариство економічних свобод, Центр ефективного законодавства.

У меморандумі сформульовано 14 головних негативних наслідків 17-річної дії мораторію та вісім ключових принципів відкриття ринку земель. Коаліцію створено 21 червня 2018 року. Підтримати ініціативу можна за посиланням.