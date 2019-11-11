Вопрос на 400 миллиардов: в Раде хотят разрешить госбанкам продавать "плохие" кредиты

Верховная рада может предоставить право государственным банкам продавать неработающие кредиты на прозрачных аукционах со скидкой, как это делают Фонд гарантирования вкладов физических лиц и коммерческие банки.

Об этом написал народный депутат "Слуги народа", глава подкомитета по публичным закупкам и эффективному управлению государственным и коммунальным имуществом комитета экономического развития ВР Алексей Мовчан в колонке на Экономической правде.

"Я зарегистрировал законопроект №2272, который сможет предоставить руководству государственных банков законный инструмент для продажи активов со скидкой. Более того, законопроектом предлагаются изменения в ряд других законов. Все они имеют целью защитить кредитора, увеличить поступления от продажи "плохих кредитов", исключить коррупционные риски и схемы, через которые блокируется продажа прав требований через суды, улучшить качество активов, уменьшить безнадежную задолженность в государственных банках и вернуть резервы, сформированные для покрытия убытков, в бюджет", - говорится в колонке.

По подсчетам Мовчана, "цена вопроса - около 400 млрд грн".

Так, доля плохих кредитов в банковской системе остается весьма значительной и по состоянию на июль 2019 года составляет 51% или 581 млрд грн, из которых 65% или 415 млрд грн приходится на государственные Приватбанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк.

"Это составляет около трети государственного бюджета Украины на 2020 год", - написал Мовчан.

В отличие от ФГВФЛ государственные банки продолжают реструктуризацию своих плохих кредитов вместо продажи на аукционах, а государство вынуждено докапитализировать государственные банки для недопущения их банкротства, говорится в колонке.

"Исследование Киевской школы экономики о продаже плохих кредитов в Украине говорит, что продажа 10% такой задолженности банками дают рост в 0,5% ВВП. Итак, если мы почистим банковскую систему от такого обременения, то обеспечим обещанный экономический рост", - написал депутат.

Подробнее читайте по ссылке: Плохие кредиты - способ повысить ВВП. Нет, это не шутка

Экономическая правда