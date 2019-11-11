ФОПам не нужны кассовые аппараты для банковских операций - Налоговая

Предпринимателю не надо использовать кассовые аппараты (РРО), если расчеты за приобретенный товар (услугу) оплачиваются со счета на счет без платежных карт - как безналично, так и через кассу банка.

Такое разъяснение закона о применении РРО разместила ГНС на официальной странице.

"То есть юристы, консультанты, айтишники, другие самозанятые лица, в том числе и те, кто работает на третьей группе упрощенной системы налогообложения, не должны применять регистраторы расчетных операций, если их клиенты рассчитываются с ними исключительно в безналичной форме без применения платежных карточек и перечисляют им средства на текущий счет банковским переводом.

Также РРО не нужны, если клиент в кассе банка вносит наличные для дальнейшего их зачисления на текущий счет продавца", - отметил глава ГНС Сергей Верланов.

ГНС отмечает, что в этих случаях "срабатывает" освобождение, предусмотренное для банковских операций в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона о применении РРО.

Если расчеты за товар или услугу состоялись с использованием банковской платежной карты, то такая операция подпадает под определение "расчетной операции" для целей упомянутого закона.

"Это не новая норма: требования по применению РРО по операциям с применением платежных карточек действовали и раньше. Впрочем, мы понимаем, что существует много вопросов относительно нюансов и практических аспектов применения регистраторов расчетных операций при проведении таких расчетов. Поэтому совместно с Министерством финансов будем их разъяснять", - уточнил Верланов.

Напомним:

Президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие ФЛП использовать кассовые аппараты и дают возможность получить кэшбек с покупки в случае несоответствия чека.

По новому закону ФЛП 2, 3 и 4 группы обязуются использовать регистраторы расчетных операций (иными словами кассовые аппараты - ЕП), в том числе в виде приложений на смартфон или компьютер.



Налоговая служба бесплатно предоставит бизнесу программный РРО, который называется "E-Receipt" (е-Чек - электронный чек). Скачать и протестировать приложение можно с веб-страницы налоговой. Также можно создать собственную программу и внести ее в реестр налоговой.

10 ноября представители микро, малого и среднего бизнеса провели под КВЦ "Парковый" мирную неполитическую акцию с требованием отменить законы №128, 129, которые, по их мнению, уничтожают упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности.



Рекомендуем почитать: ФОПам приготовиться. 16 главных инноваций в законах про кассовые аппараты (РРО) и "кэшбек".

Экономическая правда