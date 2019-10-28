Приватизация "Укрспирта" может принести не менее 5 миллиардов - Офис президента

В Офисе президента рассчитывают на рассмотрение парламентом законопроекта о демонополизации спиртовой отрасли на следующей неделе и начало подготовки "Укрспирта" к приватизации.

Об этом на брифинге заявила заместитель главы ОП Юлия Ковалив.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет нам не меньше 5 млрд грн", - подчеркнула она.

"Сейчас производство спирта осуществляется государственным предприятием "Укрспирт", при этом в другом законе у нас указано, что все лицензии на производство спирта могут быть предоставлены только госпредприятиям.

Собственно, в условиях нелиберализированного производства спирта в Украине продать "Укрспирт" можно только по цене металлолома. мы надеемся, что на следующей неделе этот закон о демонополизации спиртовой отрасли будет принят и в пакете с этим будет осуществлена ​​подготовка к приватизации "Укрспирта", - добавила Ковалив.

Напомним:

23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Ранее в Минэкономики заявили, что государство может заработать 6-7 миллиардов на приватизации "Укрспирта".

Экономическая правда