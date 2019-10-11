Государство может заработать 6-7 миллиардов на приватизации "Укрспирта" — Минэкономики

Приватизация ГП "Укрспирт" пополнит госбюджет на 6-7 миллиардов гривень и сократит теневой оборот спирта.

Об этом заявил советник министра экономики по вопросам реформирования спиртовой отрасли Сергей Блескун, сообщает Укринформ.

"Если рассматривать вариант приватизации, то 6-7 миллиардов гривень", - сказал Блескун.

Он отметил, что только за 10 лет производство спирта сократилось в 4 раза.

"Производство спирта в 1996 году было 60,8 млн декалитров, в 2018 году это 8,1 дал., и прогноз на 2019 год это - 6,9 млн дал. Производство пищевого спирта сократилось за 10 лет в 4 раза. А если считать с 1996 года то в 10 раз", - сказал он.

Отдельно советник министра назвал цифры по нелегальному рынку спирта.

"Доля нелегального теневого рынка спирта выросла с 10% в 2007 году до 55% в 2019 году. На сегодня по прогнозам, около 8,4 декалитров спирта - это доля теневого рынка", - отметил Блескун.

Напомним:

Общая производственная мощность "Укрспирта" - более 36 млн декалитров в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Летом 2019 китайские инвесторы готовы были вложить в модернизацию госпредприятия 150 миллионов гривен.

Экономическая правда