Новости выходных: о стоимости электроэнергии, тарифах на отопление и горячую воду

О чем все говорили на выходных?

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Об отмене пошлин. Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.

О стоимости электроэнергии. За два месяца цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" снизилась на 23 копейки или на 14%.

О тарифах на отопление. Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение текущего отопительного сезона.

О концессии. Международный аэропорт "Борисполь" сможет принести больше пользы, оставшись в госсобственности.

Об авиаперевозках. Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину.

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