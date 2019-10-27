Аэропорт "Борисполь" не стоит передавать в концессию – руководство

Международный аэропорт "Борисполь" сможет принести больше пользы, оставшись в госсобственности.

Об этом заявил заместитель генерального директора аэропорта "Борисполь" по коммерческой деятельности и стратегическому развитию Георгий Зубко в ходе дебатов "Государственные инфраструктурные монополии: оставить нельзя приватизировать", передает "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день мы считаем, что аэропорт "Борисполь" пока не стоит продавать или передавать в концессию. Еще четыре года назад он был убыточным и, наверное, его можно было бы приватизировать", - сказал Зубко в пятницу.

"Но сегодня он платит в бюджет несколько миллиардов гривень. И мы как менеджмент говорим, что это далеко не предел: развяжите наши руки корпоратизацией и мы покажем результат", - заявил он.

Зубко также подчеркнул, что передача в концессию "Борисполя" определенно не должна быть приоритетом для государства, поскольку есть большое количество региональных аэропортов.

Он также отметил, что руководство "Борисполя" поддерживает идею того, что госуправление не является эффективной управленческой моделью и настаивает на необходимости завершения корпоратизации аэропорта.

Зубко также отметил, что в авиаотрасли концессия - более удачный инструмент, чем приватизация.

Как сообщалось, Министерство инфраструктуры Украины готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, сообщил журналистам в кулуарах министерства министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее Министерство инфраструктуры под руководством Владимира Омеляна планировало передать в концессию международные аэропорты "Борисполь" и "Львов" им. Данила Галицкого с привлечением региональных аэропортов, сообщается на сайте министерства.