За два месяца электроэнергия для бизнеса подешевела на 14%
За два месяца цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" снизилась на 23 копейки или на 14%.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.
"Сегодня цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" снизилась еще на 2 копейки и составила 1,37 грн за кВт-ч", - написал он в пятницу.
"Еще в августе такая цена составляла 1,6 грн. Таким образом, снижение за 2 месяца составил 23 копейки или 14%. Импорт электроэнергии стал еще более невыгодным, а импортеры несут все большие убытки", - завил Герус.
По его словам, некоторые импортеры отказываются от законтрактованных объемов и останавливают свой импорт.
"Теперь на "рынке на сутки вперед" дешевую электроэнергию может купить каждый бытовой потребитель: соседний киоск, водоканал, кафе, фабрика", - подытожил нардеп.
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Экономическая правда
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