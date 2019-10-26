За два месяца электроэнергия для бизнеса подешевела на 14%

За два месяца цена на электроэнергию на "рынке на сутки вперед" снизилась на 23 копейки или на 14%.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп, председатель комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Сегодня цена электроэнергии на "рынке на сутки вперед" снизилась еще на 2 копейки и составила 1,37 грн за кВт-ч", - написал он в пятницу.

"Еще в августе такая цена составляла 1,6 грн. Таким образом, снижение за 2 месяца составил 23 копейки или 14%. Импорт электроэнергии стал еще более невыгодным, а импортеры несут все большие убытки", - завил Герус.

По его словам, некоторые импортеры отказываются от законтрактованных объемов и останавливают свой импорт.

"Теперь на "рынке на сутки вперед" дешевую электроэнергию может купить каждый бытовой потребитель: соседний киоск, водоканал, кафе, фабрика", - подытожил нардеп.

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Экономическая правда