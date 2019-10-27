Скандинавская авиакомпания выполнила первый за 8 лет рейс в Украину

Авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines) 26 октября выполнила первый за 8 лет рейс в Украину, доставив пассажиров на Boeing 737-800 с регистрацией LN-RCX из Осло в киевский аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает avianews.

Авиаперевозчик будет совершать регулярные рейсы из Киева в главный аэропорт Осло Гардермуэн три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

Минимальная цена на авиабилеты SAS на данный момент начинается от 111 евро в обе стороны по тарифу Go Light, который позволяет провозить бесплатно только ручную кладь.

Она может включать один предмет с весом до 8 кг и габаритами до 55х40х23 см и дополнительную личную вещь, например, сумку для ноутбука с габаритами не более не более 40х30х15 см.

Расписание рейсов Киев-Осло SAS: вылет: 14:00, прилет: 15:50 (вторник, четверг, суббота).

Расписание рейсов Осло-Киев SAS: вылет: 09:30, прилет: 13:10 (вторник, четверг, суббота).

SAS выполняла регулярные рейсы в Украину из Копенгагена в Киев, но 25 марта 2011 года они были закрыты, поскольку были неприбыльными.

С 2012 по 2014 годы между Осло и Киевом летал норвежский лоу-кост Norwegian. Полеты были прекращены по причине того, что спрос на маршруте не оправдал ожиданий компании. До этого рейсы из Киева в аэропорт Торп (в 113 км от Осло) прекратил другой лоу-кост — Wizz Air.