У Кличко уверяют, что тарифы на отопление не изменятся до конца сезона

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" не будет повышать тарифы на отопление и горячую воду в течение текущего отопительного сезона.

Источник: пресс-служба КГГА со ссылкой на заявление заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева

Детали: По словам Пантелеева, городские власти намерены расширять программы энергоэффективности для жилых домов, которые позволят снизить стоимость услуг КП "Киевтеплоэнерго".

Дословно: "Наша цель - сдерживать стоимость посредством повышения энергоэффективности на уровне отдельных жилых домов и на уровне всего теплоэнергетического комплекса города. Путем организационных мероприятий по полгода уменьшены теплопотери на сетях на 2%, этот показатель значительно возрастет после завершения ремонтной кампании и положительно скажется на экономике теплоснабжающей компании "Киевтеплоэнерго".

Пантелеев добавил, что параллельно городские власти развивают программы софинансирования мероприятий энергоэффективности в жилых домах.

Напомним:

В начале октября КП "Киевтеплоэнерго", которое предоставляет услуги отопления и горячего водоснабжения в столице, инициировало повышение тарифов на производство тепловой энергии с 1 января 2020 на 30%.

Согласно проекту, тарифы на производство тепловой энергии для населения предлагают поднять с нынешних 964,19 грн./Гкал до 1 250,01 (+ 29,64%), для религиозных организаций с 985,02 грн./Гкал до 1408, 95 грн./Гкал (+ 43,04%), для бюджетных учреждений с 984,67 грн./Гкал до 1 155,35 грн./Гкал (+ 17,3%) и для других потребителей с 984,12 грн./Гкал до 1 168,99 грн./Гкал (+ 18,79%).

9 октября премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабмин пока не планирует поднимать тарифы на отопление.

В КГГА в свою очередь заявили, что до конца года тарифы на отопление для населения меняться не будут.



Украинская правда