Новости 18 октября: госбюджет-2020, рынок земли, исковые требования "Нафтогаза"

О госбюджете-2020. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год.

О рынке земли. Комитет Рады "втихую" поддержал альтернативный правительственному законопроект о рынке земли

Позже стало известно, что аграрный комитет может повторно обсудить законопроекты о рынке земли, на следующей неделе проанализируют юридические нормы и будет принято соответствующее решение.

Об исковых требованиях "Нафтогаза". НАК "Нафтогаз Украина" 1 ноября планирует направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 милиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

О самом большом производителе сигарет. British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.

О закнопроекте про ГТС. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от "Нафтогаза".