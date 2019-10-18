Рынок земли: Аграрный комитет изучит возможность повторного рассмотрения законопроектов

Аграрный комитет может повторно обсудить законопроекты о рынке земли, на следующей неделе проанализируют юридические нормы и будет принято соответствующее решение.

Об этом в комментарии ЭП заявил глава аграрного комитета Николай Сольский.

"Комитет сегодня прошел утром, так как весь день депутаты работали в сессионном зале с проектом бюджета и законопроектом об анбандллинге "Нафтогаза". В другое время комитет нельзя было физически провести. Мы начали в 9:00 и около 10:00 уже были в сессионном зале", - ответил он на вопрос ЭП о переносе заседания с 14:30 на 9:00 в пятницу, 18 октября.

По его словам, сейчас встал вопрос повторного обсуждения законопроектов относительно рынка земли, поэтому на следующей неделе будут заслушаны по этому вопросу все члены комитета, проанализированы юридические нормы и будет принято соответствующее решение.

"Сегодня было не заседание, а собрание комитета по аграрной политике, где вопреки всем договоренностям, провели решение о рекомендации закона о продаже земли иностранным гражданам ... Они собрали только тех членов комитета, которые поддерживают продажу земли. А утром, без предупреждения, вынесли решение", - заявила во время выступления в парламенте лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Тимошенко сообщила, что прошли консультации глав фракций со спикером Дмитрием Разумковым.

"Я благодарна за такую ​​встречу спикера. Мы нашли понимание, пришли к тому, что реальное заседание комитета состоится на следующей неделе при участии общественности", - добавила она.

Напомним:

Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.

Заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00.

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

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Оксана Пирожок, ЭП