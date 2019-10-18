Комитет Рады "втихую" поддержал альтернативный правительственному законопроект о рынке земли

Аграрный комитет поддержал законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Об этом сообщает корреспондент ЭП.

Данный законопроект был внесен депутатами от партии "Слуга народа" как альтернативный правительственному.

Он устанавливает переходный период для участия иностранцев в приобретении земли сельскохозяйственного назначения и предусматривает предотвращение концентрации земельных участков на уровне общин.

Как сообщает корреспондент ЭП, заседание комитета должно было состояться 18 октября в 14:30, однако его в последний момент перенесли на 9:00.

В дальнейшем законопроект будет рассмотрен в сессионном зале Верховной Рады для голосования в первом чтении.

Напоминаем:

Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства опубликовало для обсуждения законопроект об обращении земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно законопроекту, с 1 октября 2020 года отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства.

Законопроектом предусмотрено преимущественное право арендатора на покупку земельного участка.

Концентрация земли в собственности определена на уровне 15% области и 0,5% страны.

Земли государственной и коммунальной собственности будут реализовываться на торгах. Стартовая цена продажи - нормативная денежная оценка.

Читайте также: Рынок земли Зеленского. Каким он будет

Оксана Пирожок, ЭП