Рада приняла в первом чтении законопроект о ГТС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, необходимый для отделения управления газотранспортной системой от "Нафтогаза".

Документ поддержали 286 нардепов.

Законопроект необходим для проведения анбандлинга "Нафтогаза", анбандлинг сделает возможным заключение нового договора о транзите по европейским правилам.

"Я благодарен депутатам, которые сделали важнейший для страны шаг. Это тему парламентарии предыдущих созывов не решались даже обсуждать.

После принятия законопроекта Верховной Радой Украина получит возможность эффективно завершить процесс анбандлинга и усилит свои позиции на переговорах о продлении транзита", - заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Авторы законопроекта и чиновники подчеркивают, что его принятие не предусматривает приватизацию, концессию или любые другие действия с украинской ГТС - она ​​останется исключительно в государственной собственности.

Напомним:

17 октября председатель АО "Магистральные газопроводы Украины" Александр Лисниченко сообщил, что комитет ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг одобрил законопроект №2239-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа".

По его словам, согласно этому законопроекту, ГТС остается 100% в государственной собственности, а управление ею будет осуществляться прозрачно корпоративной конструкции, что позволит одновременно создать независимые условия для Оператора ГТС и сохранит контроль над ценным активом в государстве.

Экономическая правда