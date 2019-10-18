"Нафтогаз" хочет отсудить у "Газпрома" 11 миллиардов долларов за прекращение транзита - Витренко

НАК "Нафтогаз Украина" 1 ноября планирует направить российскому "Газпрому" исковые требования на сумму 11 милиардов долларов в качестве компенсации за возможное прекращение транзита газа по территории Украины.

Об этом сообщил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в сети Facebook.

Комментируя заявление главы "Газпрома" Алексея Миллера о том, что Украина должна отказаться от победы в Стокгольмском суде ради продолжения транзита, Витренко отметил, что у НАКа об этом условии догадывались заранее и смогли подготовиться.

"Хорошо, что 1 ноября мы вышлем Газпрому наши исковые требования на сумму более 11 млрд долларов, что может стать компенсацией за прекращение транзита", - отметил Витренко.

Напомним, соглашение о транзите российского газа по территории Украины заканчивается 31 декабря 2019 года. Следующие трехсторонние газовые переговоры между Еврокомиссией, Украиной и Россией запланированы на 28 октября.

Роман Скляров, ЭП