Рада приняла в первом чтении госбюджет-2020

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год.

За соответствующий законопроект проголосовали 255 народных депутатов.

Во время голосования депутаты раскритиковали проект бюджета из-за низких социальных стандартов и темпов экономического роста.

В то же время в Кабмине заявили, что бюджет рассчитали на макроэкономическом прогнозе, который составили весной 2019 года. После утверждения нового макроэкономического прогноза показатели в бюджете пересмотрят.

Основные показатели проекта государственного бюджета на 2020 год

Доходы государственного бюджета на 2020 год (с трансфертами) предусмотрены в сумме 1,08 трлн грн, в том числе общего фонда - 962,7 млрд грн.

Расходы - в сумме 1,17 трлн грн.

Расходы на национальную безопасность и оборону составляют 245,8 млрд гривен, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2019 году.

На развитие дорожной инфраструктуры законопроектом планируется направить 74,4 млрд грн, в том числе Государственный дорожный фонд - 69,7 млрдгрн, которые планируется направить на развитие сети, содержание дорог государственного значения, строительство, реконструкцию и т.д.

Для поддержания энергетической независимости планируется выделить 2 млрд грн.

Цель долговой политики - обеспечить уменьшение отношения объема государственного долга к ВВП до уровня 46,7% на конец 2020 года. "Одним из путей реализации такой задачи является постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020)", - заявили в Минфине.

Платежи по государственному долгу в 2020 году составят около 438,1 млрд грн, из которых обслуживание государственного долга - 145,2 млрд грн; погашение государственного долга - 292,9 млрд гривен.

Прогноз финансирования государственного бюджета 2020 году из поступления от приватизации государственного имущества приведен к реально возможным 5 млрд грн исходя из подготовки объектов.

На образование планируется направить 136,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн больше, чем в 2019 году. Проект впервые предусматривает расходы на развитие высших учебных заведений в размере около 300 млн грн.

Общие расходы на здравоохранение составляют 108 млрд грн - это на 9,8 млрд больше, чем в 2019 году.

Расходы на развитие культуры и информационной сферы составляют 8,6 млрд грн.

Минимальная зарплата будет составлять 4723 грн.

Финансирование Пенсионного фонда Украины из государственного бюджета составит 172,6 млрд грн.

Экономическая правда