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Новости 17 октября: мораторий от президента, соглашение о Brexit, акции Коломойского

Четверг, 17 октября 2019, 21:00
 

Про мораторий на проверки. Президент Владимир Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФОПов по соблюдению ими порядка применения кассовых аппаратов.

Про соглашение о Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.

Про возвращение Коломойскому акций Приватбанка. Хозсуд Киева (который перед этим был "заминирован") приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.

Про прогнозы для экономики. Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% раньше - он совпадает с прогнозом Минэкономики.

Про уменьшение госдолга. Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 миллиардов гривен.


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Экономическая правда

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Brexit авиация ФЛП

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