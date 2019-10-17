Новости 17 октября: мораторий от президента, соглашение о Brexit, акции Коломойского

Про мораторий на проверки. Президент Владимир Зеленский поручил ввести двухлетний мораторий на проведение проверок ФОПов по соблюдению ими порядка применения кассовых аппаратов.



Про соглашение о Brexit. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в четверг, что Великобритания и Европейский Союз договорились о "большом" новом соглашении по Brexit, и призвал законодателей утвердить его в выходные.



Про возвращение Коломойскому акций Приватбанка. Хозсуд Киева (который перед этим был "заминирован") приостановил рассмотрение производства по иску о незаконности договора купли-продажи Приватбанка.



Про прогнозы для экономики. Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% раньше - он совпадает с прогнозом Минэкономики.



Про уменьшение госдолга. Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 миллиардов гривен.





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Владелец Avellana Gold Браян Севедж: кто управляет рынком золота и почему Украина отпугивает крупных игроков

Владелец компании, которая разрабатывает крупнейшее месторождение золота в стране, рассказал ЭП, на каких страхах держится мировой рынок золота, что будет с ценами и как это — добывать драгоценные металлы в Украине и покупать месторождения у беглых министров.



Экономическая правда