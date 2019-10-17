Всемирный банк повысил прогноз развития экономики Украины

Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% раньше - он совпадает с прогнозом Минэкономики.

Об этом написал в Facebook министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

"Мы также имеем более оптимистичный сценарий в 4,8%, при условии успешного проведения программы правительства и изменения бизнес климата в Украине к лучшему.

Это означает создание условий для защиты прав собственности, либерализацию рынков, судебная реформа, качественная работа правоохранительных органов, удаленность олигархов и заинтересованных сторон в правительстве и политиков", - подчеркнул он.

Напомним:

В апреле Международный валютный фонд прогнозировал рост ВВП Украины в 2019 году на уровне 2,7%.

Премьер Алексей Гончарук после назначения в конце августа заявил о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% - в 2020 году, по 7% - в последующие четыре года.

Международный валютный фонд ожидает роста ВВП Украины на 3% по итогам 2019 года, равно как и 3% роста в 2020 году.

Экономическая правда