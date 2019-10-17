Укрепление курса гривны уменьшило объем госдолга более чем на 100 миллиардов - Счетная палата

Укрепление национальной валюты способствовало уменьшению объема государственного и гарантированного государством долга более чем на 100 миллиардов гривен.

Об этом заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором рассматривался проект госбюджета на 2020 год.

"Укрепление гривни имеет две стороны медали. Позитив - за 8 месяцев этого года общий объем государственного и гарантированного государством долга уменьшился на 101,3 млрд грн. Укрепление гривны привело к уменьшению долга на 144,3 млрд грн при превышении заимствований над погашением долга на 43 млрд гривен", - подчеркнул он.

"Вместе с тем Счетная палата неоднократно подчеркивала необходимость повышения качества прогноза макропоказателей, которые являются основой расчетов параметров государственного бюджета", - заявил Пацкан.

По его словам, некачественное прогнозирование и планирование как правило приводит к невыполнению показателей государственного бюджета. В частности, в госбюджете на 2019 год был заложен валютный курс, который существенно отличается от того, который есть сегодня.

Это, по словам Пацкана, привело к значительному недополучению доходов.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать, что за 9 месяцев этого года, по оценке Счетной палаты, укрепление гривни привело к недополучению 20,7 млрд грн доходов государственного бюджета. И это не удивительно. Ведь 40% объема доходов государственного бюджета ведется с использованием курса гривни к доллару США или евро", - подчеркнул глава Счетной палаты.

"В проект государственного бюджета на 2020 год заложен средний обменный курс гривни к доллару США и евро на уровне прогноза на этот год - 28,2 и 31,9 грн за доллар и евро соответственно. Но эти показатели значительно отличаются от сегодняшних. Поэтому, считаю без просмотра не обойтись. Иначе, не исключаю, мы снова столкнемся с проблемами", - подчеркнул он.

Экономическая правда